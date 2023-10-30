Надя Дорофеева на финал "Голос страны-13" надела платье за 46 000 гривен

Украинская поп-звезда и тренер шоу "Голос країни" Надя Дорофеева поразила зрителей в эффектном наряде от украинского дизайнера на суперфинале шоу в Варшаве.

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Надя Дорофеева выбрала бархатное корсетное платье-бюстье от Marianna Senchina. Этот выбор подчеркнул ее безупречный вкус и стиль, привлекая внимание как местной публики, так и мировых звезд, среди которых Дуа Липа, Рианна и Адель, которые также предпочитают наряды от Marianna Senchina.

Певица привлекла внимание в бархатном корсетном платье-бюстье от Marianna Senchina, украшенном кристаллами, стоимостью 46 640 гривен.

Образ Нади Дорофеевой подчеркнул ее статус стиля и моды в украинском шоу-бизнесе.

Надя Дорофеева на финале шоу "Голос страны-13"

Кто стал победителем "Голос страны-13"?

Отметим, что победителем "Голос країни-13" стал украинский защитник Михаил Панчишин из команды Артема Пивоварова.

25-летний победитель с позывным Ptashkin добровольцем пошел защищать Украину с началом полномасштабного российского вторжения, однако был комиссован по состоянию здоровья. Победитель "Голоса страны", как известно, был на Киевщине и на Бахмутском направлении.