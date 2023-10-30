Надя Дорофєєва на фінал "Голосу країни-13" одягла сукню за 46 000 гривень

Українська поп-зірка і тренерка шоу "Голос країни" Надя Дорофєєва вразила глядачів ефектним вбранням від українського дизайнера на суперфіналі шоу у Варшаві.

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Надя Дорофєєва обрала оксамитову корсетну сукню-бюстьє від Marianna Senchina. Цей вибір підкреслив її смак і стиль, привернувши увагу фанатів і, вкотре нагадавши про статус зірки, як однієї з наймодніших українських знаментостей.

Надя Дорофєєва на фіналі шоу "Голос країни-13"

Хто став переможцем "Голосу країни-13"?

Зазначимо, що переможцем "Голосу країни-13" став український захисник Михайло Панчишин із команди Артема Пивоварова.

25-річний переможець із позивним Ptashkin добровольцем пішов захищати Україну з початком повномасштабного російського вторгнення, однак був комісований за станом здоров'я. Переможець "Голосу країни", як відомо, був на Київщині та на Бахмутському напрямку.