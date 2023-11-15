Это эффектно: певица Глои Бейли надела откровенный образ от украинского дизайнера

Звезда потрясающе выглядит в этом платье

24-летняя восточно-американская певица Глоя Элизабет Бейли, более известная под сценическим имя Chlöe, показалась в откровенном платье от украинского дизайнера.

Новыми кадрами в соблазнительном наряде она поделилась в своем Instagram.

Звезда позирует в очень откровенном платье-корсете бежевого цвета, которое дополняется фатином черного цвета. На груди платье обрамлено камнями Swarovski. Дополнила образ девушка украшениями на шее в форме крестика выложенного драгоценными камнями, тонкими серьгами на ушах, браслетом на правой руке и несколькими кольцами на пальцах. Под платье Глоя Элизабет Бейли обула черные босоножки с грубым и высоким каблуком.

Относительно прически и макияжа. На фотографиях певица имеет яркий вечерний макияж и сверху заплетенные волосы и распущенные кудрявые до низу.

Корсетное платье бежевого цвета с шифоновыми вставками соблазнительно облегает привлекательную фигуру певицы.

Известно, что данный образ Глоя Элизабет Бейли создан украинским дизайнером Иваном Фроловым. По информации на официальном сайте бренда, данное творение стоит 3 330 долларов США.

Напомним, 58-летняя американская актриса Сара Джессика Паркер в стильном фиолетовом платье посетила совместную вечеринку Lele Sadoughi и SJP By Sarah Jessica Parker в Нью-Йорке.