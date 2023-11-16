Кайя Гербер и Синди Кроуфорд посетили церемонию награждения премией (фото)

Звездная мама и ее наследница стали гостями мероприятия на Уолл-стрит.

57-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд снова вышла на публику со своей 22-летней дочерью Кайей. Об этом пишет People.

Юная звезда подиумов и ее знаменитая мама посетили 74-ю церемонию вручения Национальной книжной премии на Уолл-стрит в среду, 15 ноября 2023 года. Позируя вместе перед фотографами мероприятия, они дополнили друг друга нейтральными тонами аутфитов.

Кайя Гербер была в коричневом платье в пол без бретелек. Верхняя часть ее наряда выглядела как кожаный ремешок, тогда как остальная часть платья была замшевой. Волосы дочь Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера оставила распущенными, сделав легкий вечерний макияж. Она отказалась от аксессуаров, акцентировав внимание на основном наряде.

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Кайя Гербер и Синди Кроуфорд Фото: Getty Images

Синди Кроуфорд тем временем придерживалась классического стиля в брючном костюме молочного оттенка и шелковой блузе в тон. Она дополнила вечерний лук сумочкой-клатчем от Ralph Lauren и темными туфлями с открытым носом. Культовая модель уложила волосы легкими волнами и продемонстрировала несколько украшений, в частности, ожерелье.

Синди Кроуфорд Фото: Getty Images

На ежегодном мероприятии отмечают авторов художественной, публицистической, поэтической, переводной литературы и литературы для молодежи.

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд Фото: Getty Images

Кроме Кайи, у Кроуфорд есть также сын Пресли.

Напомним, как Синди Кроуфорд с дочкой провели Хэллоуин 2023.

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