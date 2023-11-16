Рита Ора поддержала своего мужа на публике (фото)

Тайка Вайтити представил новый фильм "Следующий гол — непобедимый".

32-летняя английская певица Рита Ора и ее муж, новозеландский режиссер Тайка Вайтити, 48, посетили премьеру фильма. Об этом пишет Daily Mail.

Артистка албанского происхождения публичного поддержала своего возлюбленного на премьере его нового фильма "Следующий гол — непобедимый", которая состоялась в The Grove's AMC в Лос-Анджелесе. Комедийная картина стала римейком одноименного документального фильма, вышедшего на экраны в 2014 году.

Ора вышла в свет без рубашки под черное платье-блейзер, которое демонстрировало ее подтянутые ноги, когда она позировала рядом со своим мужем, за которого вышла замуж в 2022 году.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Рита Ора и Тайка Вайтити Фото: Getty Images

Знаменитость сочетала вечерний ансамбль с черными ботинками до колен и черной лаконичной сумочкой. Из аксессуаров Рита Ора выбрала бриллиантовое ожерелье и несколько колец, которые украшали ее пальцы. Артистка сделала макияж в стиле "смоки айз" и уложила свои светлые волосы локонами.

Рита Ора и Тайка Вайтити Фото: Getty Images

Тем временем Тайка Вайтити был в коричневом бархатном костюме и белой рубашке. На ногах новозеландского кинорежиссера были туфли в тон основного наряда.

Напомним, Рита Ора примерила топ и юбку украинского бренда.

Также Фокус писал о появлении Риты Оры на Венецианском кинофестивале 2023 года.