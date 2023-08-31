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Стиль жизни

Рита Ора показала три эффектных образа на Венецианском кинофестивале (фото)

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Фото: Getty Images | Рита Ора показала три эффектных образа

Рита с удовольствием демонстрировала свои наряды и принимала модельные позы перед камерами папарацци.

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32-летняя британская певица Рита Ора продемонстрировала три эффектных образа на 80-м Венецианском международном кинофестивале. Об этом пишет Daily Mail.

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Знаменитость выглядела невероятно в полупрозрачном серебристом платье без бретелек, которое дополнила соответствующими босоножками на каблуках. В руках певица держала серебряный клатч, усыпанный драгоценными камнями. В качестве аксессуаров Ора выбрала серьги и несколько колец с бриллиантами.

Также ее заметили, когда она плыла на лодке, в ярко-красном платье с огромным шлейфом и черным кружевом на руках и груди. Кроме того, спереди на талии был огромный акцентный бант. Это платье от Moschino было настолько большим, что ее стилисту пришлось помочь ей сесть на катер. К этому образу звезда подобрала массивные серьги и черные солнцезащитные очки.

Сохраняя непринужденность, по крайней мере в мире Риты, она завершила серию образов смелым нарядом, надев черный укороченный топ на бретельках в сетку и кожаные брюки с высокой талией от Zadig & Voltaire. На этот раз Ора дополнила ансамбль массивными браслетами и толстым ожерельем-цепочкой, а также кожаной курткой и черными солнцезащитными очками. Ее туфли с открытым носком, казалось, растворились в брюках.

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Рита Ора
Фото: Getty Images

Ранее Фокус писал, что в первый день Венецианского кинофестиваля Рита Ора появилась в прозрачном комбинезоне и огромной белой шубе.