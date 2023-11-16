"Я разговариваю с тобой каждый день": Дженнифер Энистон обратилась к покойному Мэттью Перри

Мэттью Перри умер на 55-м году жизни в конце октября 2023 года. Его нашли в джакузи в особняке актера.

54-летняя американская актриса Дженнифер Энистон впервые прокомментировала смерть своего коллеги Мэттью Перри. Архивными кадрами звезда "Друзей" поделилась в Instagram.

В посте Энистон рассказала о Перри, который ушел из жизни в конце октября 2023 года.

Она показала их совместную чернобелую фотографию, скриншот текстового сообщения покойного актера и видео, где они играют вместе на съемочной площадке "Друзей".

"Проститься с нашим Мэттью было сумасшедшей волной эмоций, которых я никогда раньше не испытывала. Мы все чувствуем потерю в какой-то момент своей жизни... И мы его очень любили", — призналась Дженнифер.

"Он был такой частью нашей ДНК. Нас всегда было шестеро", — написала актриса, имея в виду главных персонажей культового сериала "Друзья": себя, покойного Мэттью Перри, Кортни Кокс, Лизу Кудроу, Дэвида Швиммера и Мэтта Леблана.

В частности, Энистон вспомнила, что покойный актер любил смешить людей.

"Как он сам сказал, если он не услышит "смех", то думает, что умрет. От этого буквально зависела его жизнь. И, друг, ему это удалось. Он нас всех рассмешил... Я нашла одно сообщение, которое он однажды прислал мне ниоткуда. Этим все сказано", — написала она. В текстовом сообщении изображена фотография Энистон, которая смеется над тем, что говорил Перри, а также текст от самого актера: "То, что я тебя рассмешил, просто улучшило мой день. Это улучшило мой день".

Дженнифер Энистон прокомментировала смерть Мэттью Перри

Актриса завершила публикацию личным сообщением для Перри.

"Мэттью, я так сильно тебя люблю, и я знаю, что ты сейчас полностью спокоен и не чувствуешь боли. Я разговариваю с тобой каждый день..." — написала Энистон.

Спецэпизод сериала "Друзья" 2021 года Фото: Скриншот

Напомним, Кортни Кокс впервые высказалась по поводу смерти своего экранного возлюбленного "Чендлера".

Также Фокус писал о судьбах всех главных героев "Друзей" после окончания съемок ситкома.