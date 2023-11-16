Принцу Гарри надоело пропускать семейные праздники, — источник

Особенно герцог Сассекский скучает по рождественским праздникам в кругу близких людей.

Принцу Гарри "надоело" пропускать так много королевских праздников. Об этом пишет OK! Magazine.

Накануне герцог Сассекский решил позвонить своему отцу и поздравить его с 75-м днем рождения, на празднование которого Гарри даже не пригласили.

Важно Принц Гарри позвонил отцу на день рождения и подготовил подарок

И, судя по всему, младший сын британского короля надеется, что этот телефонный звонок послужит ступенькой для долгожданного примирения семьи.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Король Чарльз III и принц Гарри Фото: Getty Images

"Гарри всегда любил Рождество в большой семье. Жаль, что его дети пропустят удовольствие", — рассказывает инсайдер.

"Он говорил, что никто не может праздновать Рождество так, как Виндзоры. Он чувствовал эту праздничную общность на протяжении всей своей жизни, вплоть до переезда в Америку, и он очень по этому скучает", — добавляет источник, близкий к королевской семье Великобритании.

"Рождественские планы вызывают некоторое напряжение, потому что ему надоело быть вдали от всех во время ключевых этапов", — считает инсайдер.

Коронация Чарльза ІІІ 6 мая 2023 года Фото: Getty Images

Сообщается, что британский король, кроме звонка младшего сына, также получил предварительно записанное видео своих внуков, 4-летнего принца Арчи и 2-летней принцессы Лилибет, на котором они поют юбиляру "Happy Birthday".

Напомним, принц Гарри портит бренд своей жены Меган Маркл.

Также Фокус писал о реакции принца Гарри на то, что его с семьей не пригласили на 75-летие короля Чарльза.