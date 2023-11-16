До сих пор хранит ее вещи: Пит Доэрти рассказал, почему расстался с Кейт Мосс

Пит Доэрти и Кейт Мосс были самой популярной парой 16 лет назад.

Музыкант Пит Доэрти впервые за долгое время дал интервью, рассказав, наконец, почему расстался с супермоделью Кейт Мосс. Оказалось, что рокер до сих пор хранит некоторые ее вещи, например персонализированный дизайнерский чемодан Кейт. Об этом пишет Daily Mail.

Пит Доэрти, солист групп The Libertines и Babyshambles, и супермодель Кейт Мосс встречались в середине 2000-х. Их роман продлился около трех лет, но обсуждался всеми таблоидами.

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В 2005 году они оказались в центре скандала, когда фотографии Мосс, на которых она якобы принимала кокаин в студии, где Доэрти записывался с Babyshambles, появились на обложке Mirror. После этого Кейт потеряла несколько выгодных контрактов. Ходили слухи, что эти фотографии таблоидам продал сам Доэрти, но он всегда категорически отрицал это.

Сейчас Доэрти живет во Франции с женой Катей де Видас и уже несколько лет, как избавился от наркотической независимости.

Пит Доэрти с женой Катей де Видас Фото: Instagram katiadevidas

В последнем выпуске шоу "Интервью с Луи Теру" 44-летний Доэрти провел для документалиста экскурсию по его самопровозглашенному "Ателье", пыльной задней комнате, заполненной сувенирами из его яркой жизни и времен, проведенных с The Libertines, а затем и с Babyshambles.

Музыкант признался, что до сих пор хранит дизайнерский чемодан Кейт Мосс, разработанный британским брендом предметов роскоши Asprey. Чемодан наполнен личными бумагами Доэрти и украшен внутренней кожаной биркой с надписью "Кейт Мосс – не трогать".

Чемодан Кейт Мосс Фото: Скриншот

"О боже мой. Это старый чемодан, в котором столько старых вещей. Я не открывал его целую вечность", — говорит Пит.

Среди стопок фотографий и вырезок из газет есть даже старая фотография Доэрти, на которой он позирует рядом с коллажем Кейт Мосс в Национальной портретной галерее.

"Из-за тебя я начинаю выглядеть так, будто у меня этот шкафчик набит воспоминаниями о Кейт Мосс или что-то в этом роде", — пошутил он.

Музыкант рассказал, что недавно видел супермодель в телевизионной рекламе, и признал, что это было напоминанием о том, почему он охладел к их трехлетним отношениям.

Пит Доэрти Фото: Скриншот

"На днях я видел ее в рекламе Coca-Cola. Кока-Кола. Это то, что она говорила утром своему помощнику, а потом я узнал, что Дональд Трамп делает то же самое, и это меня немного оттолкнуло от нее", — сказал Пит.

Ранее Доэрти выпустил книгу мемуаров A Likely Lad, в которой писал, что во время романа с Мосс страдал от наркотической зависимости и это влияло на их отношения.

"Я не думаю, что в книге есть что-то о Кейт, что не было написано раньше. Кейт не ходила по притонам. Она никогда не интересовалась всем этим, и, если честно, поэтому мы и расстались", — писал Пит, говоря, что не сожалел о расставании с супермоделью, но их связывали искренние чувства.

"Нас тянуло друг к другу. Я действительно любил ее, и я знал, что она любит меня — просто между нами был весь этот сумбур, со всем ее хаосом и моим хаосом. Иногда нам просто нужно было увидеться. В общем, она щелкала пальцами, и я прибегал. На самом деле не было одного конкретного инцидента, который положил конец отношениям. В конце концов наши миры оказались не совсем совместимы", — признавался Пит.

Он также рассказывал, что Кейт Мосс "осквернила" его гитару Gibson 1930-х годов, разбив ее.

"Потом она облила моего плюшевого мишку по имени Панди бензином и подожгла — это не смешно. Я возил его с собой по Лондону", — жаловался музыкант в мемуарах.

Напомним, сейчас Кейт Мосс встречается 36-летним Николаем фон Бисмарком, потомком Отто фон Бисмарка.