Пит Доэрти, бывший парень Кейт Мосс и Эми Вайнхаус, женился на давней подруге

Рок-музыкант долгое время лечился от наркозависимости, а сейчас живет во французской глубинке

Известный британский рок-музыкант Пит Доэрти, чье имя не сходило с первых страниц таблоидов несколько лет назад, неожиданно женился через два дня после того, как объявил о помолвке. Об этом пишет The Sun.

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Его избранницей стала его давняя подруга Катя де Видас. Пара обручилась всего два дня назад, а до этого несколько лет жила вместе.

[ + – ] Свадьба Пита Доэрти и Кати де Видас Фото: Instagram katiadevidas

Катя является участницей группы Пита Puta Madres, где она играет на фортепиано и клавишных. Пит, который долгое время страдал от алкогольной и наркотической зависимости, теперь ведет спокойную жизнь во французской глубинке. И по его собственному признанию, спиртному предпочитает "стакан воды".

[ + – ] Пит Доэрти и члены его группы Фото: Instagram katiadevidas

В начале 2000-х Пит Доэрти, фронтмен групп Babyshambles и Libertines был завсегдатаем вечеринок, участвовал в модных показах, встречался с моделями и был лицом рекламной кампании Roberto Cavalli.

Среди его девушек были Эми Вайнхаус и Кейт Мосс. Причем последней отношения с Питом чуть не стоили карьеры.

[ + – ] Пит Доэрти и Кейт Мосс Фото: Getty Images

Кейт сфотографировали, когда он употребляла кокаин, модные бренды разорвали с ней контракты и перестали приглашать на показы. Спасли модель Элтон Джон и Стелла Маккартни. Они поместили ее в реабилитационную клинику и публично выступили в ее защиту. После выхода из клиники, Мосс разорвала отношения с Доэрти. Он отметил расставания тем, что написал портрет бывшей возлюбленной своей кровью.