Піт Доерті, колишній хлопець Кейт Мосс і Емі Вайнгаус, одружився з давньою подругою

Рок-музикант довгий час лікувався від наркозалежності, а наразі живе у французькій глибинці

Відомий британський рок-музикант Піт Доерті, чиє ім'я не сходило з перших сторінок таблоїдів кілька років тому, несподівано одружився через два дні після того, як оголосив про заручини. Про це пише The Sun.

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Його обраницею стала його давня подруга Катя де Відас. Пара побралася всього два дні тому, а до цього кілька років жила разом.

[ + – ] Весілля Піта Доерті і Каті де Відас Фото: Instagram katiadevidas

Катя є учасницею групи Піта Puta Madres, де вона грає на фортепіано та клавішних. Піт, який довгий час страждав від алкогольної та наркотичної залежності, тепер веде спокійне життя у французькій глибинці. І за його власним зізнанням, замість спиртного надає перевагу "стакану води".

[ + – ] Піт Доерті і члени його групи Фото: Instagram katiadevidas

На початку 2000-х Піт Доерті, фронтмен груп Babyshambles і Libertines був завсідником вечірок, брав участь у модних показах, зустрічався з моделями і був обличчям рекламної кампанії Roberto Cavalli.

Серед його дівчат були Емі Вайнгаус і Кейт Мосс. Причому останній відносини з Пітом ледь не коштували кар'єри.

[ + – ] Піт Доерті і Кейт Мосс Фото: Getty Images

Кейт сфотографували, коли вона вживала кокаїн, модні бренди розірвали з нею контракти і перестали запрошувати на покази. Врятували модель Елтон Джон і Стелла Маккартні. Вони помістили її в реабілітаційну клініку і публічно виступили на її захист. Після виходу з клініки, Мосс розірвала відносини з Доерті. Він відзначив розставання тим, що написав портрет колишньої коханої своєю кров'ю.