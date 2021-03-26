Піта Доерті, рок-зірку і секс-символ 2000-х, сфотографували на прогулянці у Франції

42-річний музикант, який зустрічався з Кейт Мосс і Емі Вайнхаус і малював картини своєю кров'ю, тепер мирно живе у Франції

Рок-музиканта Піта Доерті, чиє ім'я не сходило зі сторінок таблоїдів на початку 2000-х, завдяки його романам з моделями і розгульному способу життя, сфотографували на прогулянці з подругою і собакою у Франції. Про це пише Daily Mail.

42-річний рокер наразі проживає в Нормандії разом зі свій дівчиною і колегою по групі Puta Madres Кейт де Відас. І веде цілком добропорядний спосіб життя. Останній раз його арештовували у 2019 році в Парижі за водіння в нетверезому вигляді.

[ + – ] Піт Доерті у 2021 році [ + – ] Піт Доерті у 2021 році

А на початку 2000-х Піт Доерті, фронтмен груп Babyshambles і Libertines був завсідником вечірок, брав участь у модних показах, зустрічався з моделями і був обличчям рекламної кампанії Roberto Cavalli.

[ + – ] Піт Доерті у 2000-х став обличчям бренду Roberto Cavalli/Фото: Roberto Cavalli

Про його роман із супермоделлю Кейт Мосс писали всі таблоїди. Пара познайомилася у 2005 році на вечірці з приводу 31-річчя Мосс. Доерті вже мав репутацію "поганого хлопця", він постійно потрапляв у скандали, пов'язані з вживанням наркотиків і алкоголю, встиг побувати у в'язниці за пограбування, а під час роману з Мосс неодноразово потрапляв за ґрати за побиття журналістів.

Роман з Пітом мало не позбавив їй кар'єри. Після того, як папараці сфотографували її, коли вона нюхала білий порошок, кілька компаній розірвали з Мосс контракти. Однак її підтримали Елтон Джон і Стелла Маккартні. Вони помістили модель у клініку, а потім допомогли повернутися на подіум.

Доерті теж відправили в розкішний реабілітаційний центр у Таїланді, однак звідти його вигнали, бо він "недостатньо намагався позбутися залежності" і заважав іншим пацієнтам.

Свій розрив з Кейт рокер зазначив тим, що написав її портрет своєї кров'ю. А потім влаштував цілу виставку картин, написаних так само. Критики, втім, не були вражені, і зазначали, що "кров — це єдине, що робить їх цікавими".

Також Доерті зустрічався з Емі Вайнхаус, знаменитою британською соул-співачкою, яка померла у 2011 році від серцевого нападу, викликаного алкогольною інтоксикацією, у віці 27 років. Пізніше Доерті розповідав, що був змушений виїхати в Париж, тому що в Лондоні його "переслідував привид Емі".