Пита Доэрти, рок-звезду и секс-символ 2000-х, сфотографировали на прогулке во Франции

42-летний музыкант, который встречался с Кейт Мосс и Эми Уайнхаус и рисовал картины своей кровью, теперь мирно живет во Франции

Рок-музыканта Пита Доэрти, чье имя не сходило со страниц таблоидов в начале 2000-х, благодаря его романам с моделями и разгульному образу жизни, сфотографировали на прогулке с подругой и собакой во Франции. Об этом пишет Daily Mail.

42-летний рокер сейчас проживает в Нормандии вместе со свой девушкой и коллегой по группе Puta Madres Катей де Видас. И ведет вполне добропорядочный образ жизни. Последний раз его арестовывали в 2019 году в Париже за вождение в нетрезвом виде.

[ + – ] Пит Доэрти в 2021 году [ + – ] Пит Доэрти в 2021 году

А в начале 2000-х Пит Доэрти, фронтмен групп Babyshambles и Libertines был завсегдатаем вечеринок, участвовал в модных показах, встречался с моделями и был лицом рекламной кампании Roberto Cavalli.

[ + – ] Пит Доэрти в 2000-х стал лицом бренда Roberto Cavalli/Фото: Roberto Cavalli

О его романе с супермоделью Кейт Мосс писали все таблоиды. Пара познакомилась в 2005 году на вечеринке по поводу 31-летия Мосс. Доэрти уже имел репутацию "плохого парня", он постоянно попадал в скандалы, связанные с употреблением наркотиков и алкоголя, успел побывать в тюрьме за ограбление, а во время романа с Мосс неоднократно попадал за решетку за избиение журналистов.

Роман с Питом чуть не стоил ей карьеры. После того, как папарацци сфотографировали ее нюхающей белый порошок, несколько компаний разорвали с Мосс контракты. Однако ее поддержали Элтон Джон и Стелла Маккартни. Они поместили модель в клинику, а потом помогли вернуться на подиум.

Доэрти тоже отправили в роскошный реабилитационный центр в Таиланде, однако оттуда его выгнали, потому что он "недостаточно старался избавиться от зависимости" и мешал другим пациентам.

Свой разрыв с Кейт рокер отметил тем, что написал ее портрет своей кровью. А потом устроил целую выставку картин, написанных подобным образом. Критики, впрочем, не впечатлились, и отмечали, что "кровь – это единственное, что делает их интересными".

Также Доэрти встречался с Эми Уайнхаус, знаменитой британской соул-певицей, умершей в 2011 году от сердечного приступа, вызванного алкогольной интоксикацией, в возрасте 27 лет. Позже Доэрти рассказывал, что был вынужден уехать в Париж, потому что в Лондоне его "преследовал призрак Эми".