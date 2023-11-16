40 дней со смерти Нины Матвиенко: дочь певицы Тоня показала архивное видео с матерью

Тоня Матвиенко умилила архивным видео с мамой Ниной Матвиенко

Певица Тоня Матвиенко обнародовала архивное видео с покойной матерью Ниной Матвиенко в день сороковин после ее смерти.

Чувственным видео с отдыха Нины Матвиенко с семьей Тоня опубликовала в своем инстаграме.

"Лети моя Лебедко", — коротко подписала видео дочь Нины Матвиенко.

На видеоролике Нина Матвиенко со своей внучкой, теской Ниной бегут по берегу океана. Судя по всему это архивное довоенное видео с отдыха семьи. Нина Матвиенко одета в длинное белое платье, имеет распущенные длинные волосы, бежит за своей внучкой догоняя ее, а потом поднимает руки к горе, словно благодаря Богу за момент, который она переживает.

Такую чувственную публикацию Тони Матвиенко не обошли поклонники творческой семьи, которые написали слова поддержки дочери, которая в скорби.

"Она жива. Жива вечно, просто сейчас не с нами, но в наших сердцах, да и на небе".

"Какая красота эти видео! Как болит, какие мы счастливы, что знали вас! Какие счастливые, что имеем ваши песни, ваш голос в сердце! Почему-то я вашу маму вижу так как вы написали лебеткой! Белой, верной, любимой и той, которая своими крыльями всю Украину обернет и наступит мир!"

"Мама осталась в Вашем голосе, в Вашем сердце... и навеки в наших сердцах ее песня!"

"Пусть ее душе там будет спокойно. Вечная память на земле Нине Митрофановне. До сих пор не могу поверить..."

"Пусть отдыхает, ей там лучше, там нет ни страха, ни боли. А Вы живите счастливую жизнь, так будет лучше для Вас и для Ваших детей".

Напомним, Нина Матвиенко ушла из жизни за два дня до своего 72-летия. Недавно ее зять Арсен Мирзоян признался, что жизнь народной артистки забрала онкология . Он также рассказал, о его последнем разговоре с тещей .