Топ лучших рождественских фильмов для просмотра в 2023 году

Готовьте новогоднее настроение заранее

Зима уже рядом и вот-вот постучится в дверь. По новому украинскому календарю уже в начале декабря начинаются праздничные дни, поэтому сейчас актуально подготовить себя к праздникам и настроиться на новогоднее настроение.

Фокус решил подготовить для вас подборку рождественских фильмов, которые вам помогут в этом.

Именно рождественские фильмы дают возможность насладиться легким юмором, помечтать о чуде и посмотреть на волшебство. Таким образом они помогут вам отвлечься от проблем, негатива и плохого настроения.

2020-й год

"На месте принцессы 2: Новая жизнь" — американская рождественская новогодняя комедия. История королевской семьи, которая в канун Рождества ждет коронации.

"Пара на праздники" — американская романтическая комедия. О парочке, которая заключила соглашение быть в отношениях перед родными и бывать вместе на праздниках.

"Рождественские хроники 2" — американская рождественская комедия. О двух подростках, которые через портал оказались на Северном полюсе. Там дети встретили Санту, эльфов, волшебников и других существ. Дети будут помогать Санте бороться с его врагом, который хочет испортить Рождество.

2021-й год

"Мальчик по имени Рождество" — британский фантастический фильм. В сюжете мальчик убегает от своей злой тети в поисках родного отца. Главный герой блуждает по лесу и постоянно попадает в приключения.

"На месте принцессы 3: Роман со звездой" — американская комедия об обычной девушке и герцогине, которые были как две капли похожи друг на друга. Девушки поменялись местами и тут начались их приключения.

2022-й год

"Незабываемое Рождество" — американская романтическая комедия о богачке, которая попала в приключения. Девушка будучи на отдыхе упала катаясь на лыжах и потеряла память. В снегу ее нашел отец-одиночка, который вместе с дочкой живут в лесу. Все это происходит в канун Рождества.

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