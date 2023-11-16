Картину украинского художника продали на аукционе Sotheby's более чем за 2 миллиона гривен

Это уже вторая работа художника, которую достойно оценили в мире

Пейзажную картину тернопольского художника Ивана Марчука пустили с молотка на четвертом старейшем аукционном доме Sotheby's в Англии (город Лондон).

Об этом художник написал на своей странице в сети Фейсбук.

Картина под названием "Здесь покой поселился" была создана в 1982 году, а уже 9 ноября она нашла нового владельца.

Как заявил Иван Марчук, картину продали за 76 тысяч 200 евро (81 тысячу 400 долларов, в гривнах это ориентировочно 2 миллиона 197 тысяч).

Стоит заметить, что аукцион оценил картину украинского художника в 40-60 тысяч евро, однако реальная стоимость картины превысила на 30% больше.

Автор картины отметил, что ему не известно имя нового владельца, но он очень надеется, что у его "ребенка" будет счастливая судьба.

Стоит отметить, что в 2022 году на аукционе Goldens была продана картина Ивана Марчука под названием "Сад соблазна", созданная в 1996 году. Ее стоимость составила 120 тысяч долларов (ориентировочно 3 миллиона 240 тысяч гривен). Все вырученные средства были переданы на нужды ВСУ.

Кто же такой Иван Марчук?

Иван Марчук — 87-летний народный художник Украины, который был лауреатом Национальной премии Украины им. Шевченко, родом из Тернопольщины.

В своем наследии имеет более 5 тысяч созданных картин. Его имя также фигурирует в новом стиле рисования "пльонтанизм". Именно Иван Марчук начал технику рисования наслоением мелких линий, из которых строится уникальная композиция цвета и света.

В 2021 году художника наградили президентской премией "Национальная легенда Украины".

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