7-летний сын хореографа Влада Ямы снялся в одном из американских фильмов

Младший Яма покоряет Голливуд

Семилетний сын украинского хореографа Влада Ямы Леон стал актером в американском фильме.

Достижениями сына в своем инстаграме поделилась жена хореографа Лилия.

Она опубликовала кадры с допремьерного показа фильма, который состоялся в Голливуде. На событие пришла вся семья Ямов. Сам же хореограф никак не прокомментировал достижения сына.

Известно, что фильм в котором снялся мальчик называется Sweet struggle, что в переводе означает Сладкая борьба. Это семейный короткометражный фильм основан на реальных событиях. В основе сюжетной линии лежит история мальчика, который живет с диабетом 1 типа. Его мама отчаянно борется за жизнь сына. Главный герой 9-летний мальчик по имени Мэтью, который несмотря на болезнь продолжает жить в обществе.

Какую именно роль в фильме сыграл 7-летний Леон Яма пока неизвестно, однако на обложке к фильму мальчик стоит в первых рядах.

Стоит отметить, что режиссером фильма выступила украинский хореограф и актриса Адриана Костецкая. Когда-то она была участницей проекта "Танцуют все", а сейчас успешно живет и работает в Америке.

На своей странице в инстаграм Адриана сообщила, что хоть пока полноценной премьеры фильма не было, а он уже успел получить вознаграждение.

"Мы рады сообщить, что наш семейный короткометражный фильм получил награду за лучший семейный короткометражный фильм на фестивале Silicone Beach Film Festival! Как кинорежиссер я очень рад видеть, как наш упорный труд и преданность окупились.

Эта победа стала мечтой, и мы не можем быть более благодарными за поддержку нашего замечательного актерского состава и съемочной группы, которые вложили все сердца, чтобы сделать этот фильм реальностью",- написала Костецкая.

Пока не известна дата выхода фильма, однако начало творческой карьеры малолетнего сына Влада Ямы точно положено.

Стоит отметить, что семья хореографа уже второй год живет в Америке. Все это время Влад Яма часто попадает под критику и хейт, из-за того, что якобы сбежал из Украины, однако звездный папаша умело игнорирует все упреки в свою сторону.

Хореограф редко появляется в социальных сетях, что не скажешь о его жене Лилии, которая часто показывает чем живет и занимается семья Ямы в Америке.

Напомним, 16 ноября в украинских кинотеатрах стартует показ документального фильма "Первый код", в котором рассказывается о том, как украинские айтишники являются важной частью мировой ІТ-индустрии.