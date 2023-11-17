Потомок Наполеона пришел на премьеру фильма "Наполеон" Ридли Скотта

Принц Жан-Кристоф Наполеон пришел на премьеру фильма "Наполеон" Ридли Скотта в Лондоне.

В Лондоне, в Odeon Luxe Leicester Square состоялась премьера нового фильма Ридли Скотта "Наполеон". И кроме Хоакина Феникса и Ванессы Кирби, исполнителей главных ролей, на красной дорожке появился и тот, к кому фильм имеет самое непосредственное отношение – принц Жан-Кристоф Наполеон с супругой Олимпией урожденной немецкой графиней Арко-Циннеберг. Об этом пишет Daily Mail.

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Жан-Кристоф — прямой потомок по мужской линии самого младшего из братьев Наполеона, Жозефа.

Принц Жан-Кристоф Наполеон с супругой Олимпией на премьере фильма "Наполеон" Фото: Getty Images

Единственный законный сын Наполеона, Наполеон II умер молодым и бездетным, а многочисленное потомство второго сына Наполеона, незаконнорожденного графа Александра Колонна-Валевского, претендовать на главенство в доме Бонапартов не может. Наполеон IV, единственный сын реально царствовавшего Наполеона III, погиб бездетным, тогда старшинство в династии перешло к потомкам Жозефа.

Поэтому главой дома в наши дни считается Жан-Кристоф, называемый Наполеоном VII, или Наполеоном VIII, или даже Наполеоном IX. Вместе с претензией на главенство в доме Бонапартов Жан-Кристоф условно претендует на французский императорский престол.

Жан-Кристоф проживает в Лондоне, и иногда приезжает во Францию. Так что на премьере фильма о своем знаменитом предке он появился вполне ожидаемо.

Трейлер фильма "Наполеон"

Говоря о фильме, Ридли сказал: "Наполеон — человек, которым я всегда восхищался. Он появился из ниоткуда, чтобы править всем – но все это время он вел романтическую войну со своей неверной женой Жозефиной".

"Он завоевал мир, чтобы попытаться завоевать ее любовь. Ни один актер не смог бы воплотить Наполеона так, как Хоакин", — заявил Скотт.

Картина уже получила восторженные отзывы как в Великобритании, так и в США.

Однако французские критики назвали фильм "очень неуклюжим" и "скучным".

Ридли Скотт, Ванесса Кирби и Хоакин Феникс Фото: Getty Images

Историк Патрис Гениффи в статье для Le Point раскритиковал фильм как "фильм англичанина… очень антифранцузский".

Рецензент GQ сказал, что фильм показался ему скучным, добавив, что было что-то "неуклюжее", но "непреднамеренно забавное" в том, как французские солдаты кричали "Vive la France" с американским акцентом.

Еще один критик назвал Наполеона Хоакина Феникса "раздражительным мальчишкой, который, кажется, на самом деле не понимает, что делает".

Критики указывали, что Мария-Антуанетта во время казни была коротко острижена и Наполеон не следил за ее казнью, также он не стрелял по египетским пирамидам из пушек. И Жозефина, как известно, была на шесть лет старше Наполеона, а Ванесса Кирби, которая сыграла ее в фильме, выглядит явно младше Феникса.

Ридли Скотт яростно ответил на критику, заявив: "Живите своей жизнью".

Напомним, ранее Фокус писал о том, чем занимается Жан-Кристоф Наполеон, потомок императора.