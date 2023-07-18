Премьера "Наполеона": чем занимается наследник французского императора (фото)

Новый эпический фильм Ридли Скотта о Наполеоне попал в заголовки, что вызвало интерес к его потомкам.

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От "Дома Гуччи" до "Гладиатора" Ридли Скотт давно зарекомендовал себя как мастер исторических драм. После выхода официального трейлера "Наполеона", в котором роль французского императора исполнит Хоакин Феникс, таблоиды всерьез заинтересовались – чем же занимаются потомки Наполеона, если не готовятся занять трон. О Жане-Кристофе Наполеоне Бонапарте, потомке императора, написал Tatler.

В новой картине Хоакин Феникс играет знаменитого военачальника, ставшего императором Франции, а выпускница "Короны" Ванесса Кирби изображает его первую жену Жозефину.

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По сценарию Дэвида Скарпы (который также работает со Скоттом над новым фильмом "Гладиатор 2") захватывающий трейлер предлагает взглянуть на кровавые сражения и страстные личные отношения в ходе головокружительного прихода Наполеона Бонапарта к власти, во время и после французской революции.

Трейлер фильма "Наполеон"

Хотя сегодня во Франции нет правящего императора или короля, там все еще живут потомки Дома Бонапартов: бывшей императорской и королевской европейской династии, основанной Наполеоном I в 1804 году, когда он преобразовал Первую Французскую республику в Первую Французскую империю.

37-летний Жан-Кристоф Наполеон Бонапарт является пра-пра-пра-племянником Наполеона I через младшего брата императора Жерома, короля Вестфалии. Поскольку у Наполеона нет законных прямых потомков, Жан-Кристоф в настоящее время является спорным главой Императорского дома Франции и наследником Наполеона Бонапарта.

Жан-Кристоф Наполеон с женой и князем Монако

Любопытно, что Жан-Кристоф также имеет связи с тем самым королевским домом, который его пра-пра-пра-дядя, родившийся на Корсике, помог свергнуть. Он является потомком короля Франции Людовика XIV, правившего с 1643 по 1715 год, по материнской линии.

Он также связан с Леопольдом II, королем Бельгии, Вильгельмом IV, принцем Оранским. Он в родстве с королями Испании и Великобритании.

Жан-Кристоф стал главой несуществующего Императорского дома Франции в возрасте всего 11 лет после того, как его дед, Людовик, принц Наполеон, претендент на императорский престол Франции, сказал в своем завещании, что желает, чтобы престолонаследие обошло его сына.

The Independent сообщила в 1997 году: "Луи Наполеон не одобрял тот факт, что его старший сын развелся и снова женился без его разрешения".

Жан-Кристоф родился в живописном курортном городке Сен-Рафаэла на Лазурном берегу. Он сын Шарля Наполеона и его первой жены, принцессы Беатрис Бурбонской-Сицилийской.

Жан-Кристоф учился во Франции, после получил степень магистра делового администрирования в Гарвардской школе бизнеса. Он работал аналитиком инвестиционно-банковских услуг в Morgan Stanley в Нью-Йорке и партнером по частным инвестициям в Advent International.

В 2022 году он стал соучредителем Leon Capital, бутика прямых инвестиций, который "сотрудничает с ведущими европейскими компаниями среднего размера, предоставляющими технологические услуги", где он является управляющим партнером.

В 2019 году Жан-Кристоф женился на графине Олимпии фон Арко-Циннерберг, правнучке Карла I Австрийского, которая имеет связи со второй женой императора Наполеона, эрцгерцогиней Марией-Луизой Австрийской.

Свадьба Жана-Кристофа Наполеона Фото: Getty Images

Сказочная свадьба состоялась в соборе Святого Людовика в Париже. Невеста была в сказочном платье от Oscar de la Renta, а образ дополнила фамильной тиарой Savoy-Aosta Bandeau.

Среди прочих, на свадьбе были принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци, Сабина Гетти, наследный принц Павлос и греческая принцесса Мария-Олимпия.

За красивой церемонией в церкви последовал грандиозный бал в замке Фонтенбло, который когда-то служил резиденцией французских монархов.

Сейчас Жана-Кристофа и его жену иногда называют принцем и принцессой Наполеон. Сам он о том факте, что является потомком французского императора, говорит не слишком часто. Но династия в любом случае продолжится, ведь в прошлом году у него родился сын — Луи Шарль Рипран Виктор Жером Мари Наполеон.

Принц Жан-Кристоф Наполеон и его жена Олимпия фон Арко-Циннеберг на мессе в память об императоре Наполеоне в Доме инвалидов 5 мая 2021 года в Париже, Франция Фото: Getty Images

Напомним, о свадьбе наследника Наполеона Фокус писал ранее. Напомним, на помолвку Жан-Кристоф подарил своей невесте кольцо стоимостью в миллион фунтов стерлингов. Ранее оно принадлежало последней императрице Франции.