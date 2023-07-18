Прем'єра "Наполеона": чим займається спадкоємець французького імператора (фото)

Новий епічний фільм Рідлі Скотта про Наполеона потрапив у заголовки, що викликало інтерес до його нащадків.

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Від "Будинку Гуччі" до "Гладіатора" Рідлі Скотт давно зарекомендував себе як майстер історичних драм. Після виходу офіційного трейлера "Наполеона", в якому роль французького імператора виконає Хоакін Фенікс, таблоїди всерйоз зацікавилися — чим же займаються нащадки Наполеона, якщо не готуються зайняти трон. Про Жана-Крістофа Наполеона Бонапарта, нащадка імператора, написав Tatler.

У новій картині Хоакін Фенікс грає знаменитого воєначальника, який став імператором Франції, а випускниця "Корони" Ванесса Кірбі зображує його першу дружину Жозефіну.

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За сценарієм Девіда Скарпи (який також працює зі Скоттом над новим фільмом "Гладіатор 2") захопливий трейлер пропонує поглянути на криваві бої та пристрасні особисті стосунки під час запаморочливого приходу Наполеона Бонапарта до влади, під час і після французької революції.

Трейлер фільму "Наполеон"

Хоча сьогодні у Франції немає правлячого імператора або короля, там все ще живуть нащадки Будинку Бонапартів: колишньої імператорської та королівської європейської династії, заснованої Наполеоном I 1804 року, коли він перетворив Першу Французьку республіку на Першу Французьку імперію.

37-річний Жан-Крістоф Наполеон Бонапарт є пра-пра-пра-племінником Наполеона I через молодшого брата імператора Жерома, короля Вестфалії. Оскільки у Наполеона немає законних прямих нащадків, Жан-Крістоф наразі є спірним главою Імператорського дому Франції і спадкоємцем Наполеона Бонапарта.

Жан-Крістоф Наполеон із дружиною та князем Монако

Цікаво, що Жан-Крістоф також має зв'язки з тим самим королівським домом, який його пра-пра-пра-пра-дядько, який народився на Корсиці, допоміг повалити. Він є нащадком короля Франції Людовика XIV, який правив з 1643 до 1715 року, по материнській лінії.

Він також пов'язаний з Леопольдом II, королем Бельгії, Вільгельмом IV, принцом Оранським. Він у спорідненості з королями Іспанії та Великої Британії.

Жан-Крістоф став главою неіснуючого Імператорського дому Франції у віці всього 11 років після того, як його дід, Людовик, принц Наполеон, претендент на імператорський престол Франції, сказав у своєму заповіті, що бажає, щоб престолонаслідування оминуло його сина.

The Independent повідомила 1997 року: "Луї Наполеон не схвалював той факт, що його старший син розлучився і знову одружився без його дозволу".

Жан-Крістоф народився в мальовничому курортному містечку Сен-Рафаела на Лазурному березі. Він син Шарля Наполеона і його першої дружини, принцеси Беатріс Бурбонської-Сицилійської.

Жан-Крістоф навчався у Франції, після здобув ступінь магістра ділового адміністрування в Гарвардській школі бізнесу. Він працював аналітиком інвестиційно-банківських послуг у Morgan Stanley в Нью-Йорку і партнером з приватних інвестицій в Advent International.

У 2022 році він став співзасновником Leon Capital, бутіка прямих інвестицій, який "співпрацює з провідними європейськими компаніями середнього розміру, що надають технологічні послуги", де він є керуючим партнером.

2019 року Жан-Крістоф одружився з графинею Олімпією фон Арко-Циннерберг, правнучкою Карла I Австрійського, яка має зв'язки з другою дружиною імператора Наполеона, ерцгерцогинею Марією-Луїзою Австрійською.

Весілля Жана-Крістофа Наполеона Фото: Getty Images

Казкове весілля відбулося в соборі Святого Людовика в Парижі. Наречена була в казковій сукні від Oscar de la Renta, а образ доповнила фамільною тіарою Savoy-Aosta Bandeau.

Серед інших, на весіллі були принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі Моцці, Сабіна Гетті, наслідний принц Павлос і грецька принцеса Марія-Олімпія.

За красивою церемонією в церкві був грандіозний бал у замку Фонтенбло, який колись служив резиденцією французьких монархів.

Нині Жана-Крістофа та його дружину іноді називають принцом і принцесою Наполеон. Сам він про той факт, що є нащадком французького імператора, говорить не надто часто. Але династія в будь-якому разі продовжиться, адже торік у нього народився син — Луї Шарль Ріпран Віктор Жером Марі Наполеон.

Принц Жан-Крістоф Наполеон і його дружина Олімпія фон Арко-Циннеберг на месі в пам'ять про імператора Наполеона в Будинку інвалідів 5 травня 2021 року в Парижі, Франція Фото: Getty Images

Нагадаємо, про весілля спадкоємця Наполеона Фокус писав раніше. Нагадаємо, на заручини Жан-Крістоф подарував своїй нареченій каблучку вартістю в мільйон фунтів стерлінгів. Раніше вона належала останній імператриці Франції.