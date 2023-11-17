Кайли Джаннер показала самый модный пуховик зимы 2023-24

Девушка презентовала новую коллекцию своего личного бренда

Американская предпринимательница, модельер и участница реалити "Семейка Кардашьян" 26-летняя Кайли Дженнер продемонстрировала идеальный пуховик на зиму.

На своей странице в Instagram Дженнер опубликовала фото, на которых позирует в голубом пуховике до бедра.

Образ от нового бренда женской одежды Khy, основателем которого является сама Кайли.

Данная модель верхней зимней одежды имеет три цветовые гаммы — черный, белый и синий.

Известно, что модельер презентовала лимитированную версию одежды, поэтому не все смогут приобрести эти образы. Стоит отметить, что Дженна сама же стала лицом своей коллекции.

Кроме зимнего пуховика, который по данным сайта бренда стоит 118 долларов (ориентировочно 3 200 гривен) на модели одет голубой эластичный комбинезон, который сексуально подчеркивает фигуру Дженнер. Его стоимость на сайте указана 82 доллара (ориентировочно 2 200 гривен).

Стоит добавить, что в коллекцию также вошли модели других образов на зиму. Например, для тех, кто любит лучше утепляться дизайнеры выпустили длинные пуховики также в трех цветах — белый, черный и ярко голубой. Цена этой модели — 198 долларов (ориентировочно 5 400 гривен).

Также в коллекции представили футболки, брюки карго, жилетки и боди.

Вся последняя коллекции отшита в базовых цветах — черном, белом, а также в акцентом ярко голубом цвете.

Напомним, Виктория Бекхэм снялась в чувственной фотосессии для продвижения своих новых духов.