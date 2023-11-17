Дэвид Бекхэм показал как начинает свое утро

Звездный футболист как всегда очаровал женскую аудиторию

Легендарный 48-летний футболист Дэвид Бекхэм очаровал поклонниц утренним видеороликом с кофе в руках.

Так, бывший капитан сборной Англии опубликовал рекламное видео в своем инстаграме.

Как выяснилось, Бекхэм присоединился к семье кофеманов швейцарского производителя Nespresso.

На видео Дэвид снимает, как он утром идет к кофемашине, ставит на нее любимую чашку и ждет пока приготовится его утренний напиток. Когда кофе уже почти готов и футболист был готов начать его пробовать, у него зазвонил телефон с надписью Офис. Бекхэм не колеблясь сбросил звонок и начал наслаждаться утренним кофе.

Ролик Бекхэм подписал словами: "Дела наварились... как тот, кто любит кофе, я рад присоединиться к семье Nespresso".

Интересно, что видео с кофе футболист опубликовал в четверг, в день, когда по всем известным ритуалам нужно пить кофе с корицей. Такой обычай символизирует улучшение финансового положения в жизни.

Стоит отметить, что знаменитый футболист, который и так является любимчиком миллионов женщин часто публикует непринужденные видео и фото из своей жизни. Такое поведение звездного футболиста очень подкупает поклонников, которые ценят и любят его открытость.

Бекхэм имеет собственное хозяйство, поэтому периодически показывает своим подписчикам, как он занимается своей землей. В свою очередь поклонники благодарю его за подлинность и откровенность и активно поддерживают и комментируют его страницу в инстаграм.

Стоит заметить, что количество подписчиков футболиста в инстаграме превысило 85 миллионов, а это значит, что рекламные интеграции с Бекхэмом стоят не малых денег. Рекламодатели понимают что многомиллионная аудитория легендарного футболиста предана ему и доверяет его вкусам.

Напомним, Дэвид Бекхэм пошутил над женой на новом фото из дома в Лондоне.