Wellboy показал редкие фото со своей девушкой

Певец впервые публично показал свою избранницу

Известный украинский певец и участник певческого шоу "X-Фактор" Антон Вельбой впервые поделился совместными фото с девушкой, с которой встречается уже около трех месяцев.

Романтическими кадрами певец поделился на своей странице в инстаграм, которая закрыта для читателей.

На серии фотографий парочка выглядит улыбающейся и счастливой. Судя по всему парочка отдыхает в деревне.

На кадрах 23-летний Антон, вместе со свое молодой избранницей, киевской стилисткой Яной Савченко в объятиях сфотографированы на фоне сельских пейзажей. Судя по всему влюбленные выбрались из столичной рутины и поехали отдыхать в село Грунь Сумской области (откуда родом певец). Точной геолокации певец не указал, поэтому вполне возможно, что парочка на отдыхе в другом месте.

На втором фото парочка лежит в кровати. Полуобнаженный Антон обнимает Яну, которая спит и улыбается от нежных проявлений внимания со стороны своего бойфренда.

На третьем фото Яна в очках целует Антона на фоне здания и осенних, пожелтевших листьев каштана.

Антон Вельбой и Яна Савченко

На четвертой фотографии певец показал полностью домашнее фото Яны с собачкой, которая сидит в спортивных штанах и футболке и смотрит, что-то в телефоне.

Подписал певец публикацию словами: "Янка", отметив свою возлюбленную.

Девушка в свою очередь показала совместное фото с Антоном лишь в истории инстаграма, которая уже через 24 часа исчезнет.

Конечно такую романтику и откровенность из личной жизни оценили поклонники певца и оставили свои отзывы.

"Янку Антон любит горячо".

"Напиши о ней песню, Янка, на щеках ямочки..."

"Будто тот родственник, который "ну когда уже женишься" наконец, что-то ответил за столом. Счастье! Ох, как горько!"

"Такие милые, кайфулички".

"Мне кажется, что вы на одной волне. Просто счастливы и красивы".

Напомним, вышел новый клип украинского певца Wellboy, где его заменил дипфейк.