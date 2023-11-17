Лила Мосс и Оливия Коулман появились на обложке британского Vogue в декабре

Британский Vogue показал, кого разместит на обложках журнала уже в декабре

Британский Vogue посвятил декабрьские выпуски известным актерам и рэп-исполнителям Британии.

Обложки со звездными героями декабрьских выпусков опубликовали на официальной странице издания в Инстаграме.

На обложке декабрьского номера будет изображена 49-летняя английская актриса Оливия Коулман в образах известных мировых дизайнеров Erdem и Valentino. Фото для номера сделал один из самых известных фотографов в мире, который последние 20 лет снимает для Vogue — Тим Уолкер.

Оливия не единственная актриса, которая попадет в выпуски британского Vogue уже в следующем месяце.

Среди героев следующего месяца 63-летняя британская актриса Тильда Сиунтон и 29-летняя британская рэперша Литтл Симз.

Также в одном из выпусков будет 49-летняя британская супермодель Кейт Мосс со своей 21-летней дочерью Лилой Мосс.

Еще один номер украсит лицо 30-летней британской актрисы Джоди Комер.

Единственным мужчиной на обложке в декабре станет известный 30-летний английский рэпер Stormzy.

Первый декабрьский номер будет в продаже уже на следующей неделе, 21 ноября.

Отметим, что британское издание Vogue выходит с 1916 года.

Напомним, модель "plus-size" Эшли Грэм снялась для бразильского Vogue.