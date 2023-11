Пейте каждый день: 6 лучших напитков, которые повысят иммунитет и защитят от простуд

Настало время года, когда большинство людей заботятся о своем здоровье и стараются повысить иммунитет, чтобы защитить себя от вирусов и простуд. К счастью существует ряд напитков, которые отлично справятся с этой задачей.

Иммунная система — это естественная защитная сеть организма, состоящая из клеток, тканей и органов, которые помогают защитить организм от бактерий, вирусов, грибков и других вредных веществ. Иммунная система обеспечивает барьер, предотвращающий проникновение захватчиков в наш организм, но также имеет сложную систему клеток, которая борется с патогенами, если они все же найдут способ проникнуть в организм. Здоровый образ жизни необходим для сильного иммунитета, поэтому правильное питание и употребление полезных напитков могут помочь укрепить ваш иммунитет. Об єтом пишет Eat This, Not That.

Вода

Поскольку наш организм на 60–70% состоит из воды, а каждая функция организма требует воды, употребление достаточного количества H20 — прекрасна забота о своем иммунитете. Когда ваше тело обезвожено, это может способствовать росту бактерий и вирусов. Вот почему так важно убедиться, что вы пьете оптимальное количество воды каждый день.

Вода поддерживает иммунную систему, помогая усваивать питательные вещества и поддерживая слизистые оболочки носа, рта и горла, которые часто являются первой линией защиты от патогенов и естественным барьером для инфекций. Вода также является важным компонентом лимфатической жидкости, которая доставляет лейкоциты, помогающие бороться с инфекциями.

Зеленый чай

Зеленый чай — еще один замечательный напиток, который укрепляет естественную защиту вашего организма. Зеленый чай богат полезными флавоноидами-полифенолами, которые приносят огромную пользу для здоровья: от снижения риска сердечных заболеваний и некоторых видов рака до борьбы с системным воспалением.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Molecules, зеленый чай укрепляет иммунитет благодаря содержащимся в нем антиоксидантам, которые помогают защитить клетки от окисления и активных форм кислорода.

Кефир

Кефир — это ферментированный напиток, который богат различніми полезніми пробиотиками, помогающими поддерживать баланс микробиоты желудочно-кишечного тракта. Основными полезными бактериями кефира являются Lactobacillus kefiri, а основными пробиотиками традиционного йогурта являются Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus.

В обзорной статье, опубликованной в журнале Nutrients, сообщается, что кефир обладает антиоксидантными, противомикробными, противовоспалительными, ранозаживляющими и многими другими преимуществами для здоровья.

Лимонно-имбирный чай

Независимо от того, готовите ли вы чай с лимоном и имбирем самостоятельно или покупаете в супермаркете, он станет отличным выбором для поддержания иммунитета. Чай готовится путем смешивания свежего натертого имбиря и лимонного сока в горячей воде.

Лимонно-имбирный чай богат витамином С, антиоксидантом, который помогает защитить клетки от окислительного повреждения. Согласно исследованию, опубликованному в журнале "Антиоксиданты", витамин С также обладает противовоспалительными свойствами и помогает снизить негативные иммунные реакции.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nutrients, имбирь также содержит более 100 биологически активных соединений, которые помогают бороться с тошнотой, снижают риск развития некоторых видов рака, улучшают уровень липидов в крови, уменьшают воспаление.

Апельсиновый сок

Апельсиновый сок часто рекламируется как предпочтительный напиток, при простуде или гриппе, и существует значительная научная поддержка в пользу употребления цитрусового сока для укрепления иммунной системы.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Frontiers in Immunology, витамин С и фолиевая кислота в цитрусовых соках поддерживают целостность иммунных барьеров и защищают многие типы иммунных клеток, включая естественные клетки-киллеры и Т-клетки. Более того, биологически активные соединения цитрусовых обладают противовоспалительным действием и поддерживают иммунитет.

Натуральный апельсиновый или грейпфрутовый соки содержит витамин А и фолиевую кислоту. Покупая апельсиновый сок, вы даже можете найти варианты, обогащенные витамином D, который также играет важную роль в поддержке иммунитета.

Томатный сок

Как и цитрусовые, помидоры богаты витамином С, а также ликопином, полезным антиоксидантом-каротиноидом, который обладает многими полезными для здоровья свойствами и, как известно, помогает снизить системное воспаление.

Томатный суп часто рекомендуют при простуде или гриппе, поскольку он содержит витамин С, но освежающий томатный сок обеспечит такое же количество витамина С. Что хорошо в томатном соке, так это то, что он совсем не калориен. Чтобы контролировать потребление соли, ищите томатный сок с низким содержанием натрия.

