Мисс Никарагуа победила на конкурсе "Мисс Вселенная 2023"

Представительница Украины на конкурсе красоты "Мисс Вселенная" Ангелина Усанова не вошла в двадцатку.

23-летняя Шейннис Паласиос из Никарагуа, активистка в области психического здоровья и аудиовизуальный продюсер стала новой "Мисс Вселенная". Это первый раз, когда представительница Никарагуа завоевывает этот титул. Украинка Ангелина Усанова не вошла в 20-ку. Об этом пишет Daily Mail.

Шейннис завоевала титул "Мисс Вселенная 2023" на 72-м ежегодном конкурсе красоты, состоявшемся вчера вечером в Сан-Сальвадоре, войдя в историю как первая делегатка из Никарагуа, выигравшая этот титул.

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Помимо победы Шейннис, на мероприятии было еще несколько исторических новинок, в том числе две кандидатки-матери, две женщины -трансгендерв и одна участница плюс-сайз.

Шейннис Паласиос из Никарагуа - новая "мисс Вселенная"

23-летняя Шейннис опередила Антонию Порсилд из Таиланда в борьбе за престижный титул и выглядела воодушевленной, когда ее короновала прошлогодняя победительница, американка Р'Бонни Нола Габриэль.

Шейннис Паласиос из Никарагуа стала новой "мисс Вселенная" Фото: Getty Images

В этом году на конкурсе присутствовали две транс-женщины. Рикки Колле, 22-летняя "Мисс Нидерланды" и 23-летняя Марина Мачете из Португалии.

Матери, замужние женщины и разведенные женщины были допущены к участию в соревнованиях впервые после изменения правил в 2022 году: "Мисс Колумбия" Камила Авелла и "Мисс Гватемала" Мишель Кон стали первыми женщинами с детьми, вышедшими в финал.

А "Мисс Непал" Джейн Дипика Гарретт, которой предсказывали победу, стала первой моделью плюс-сайз.

Также впервые на сцену вышла мисс в буркини (закрытом купальнике) – представительница Пакистана Эрика Робин.

Победительницы национальных конкурсов из 84 стран приняли участие в конкурсе "Мисс Вселенная".

От Украины участие принимала Ангелина Усанова. Она не вошла в топ-20 финалисток среди всех конкурсанток. Однако представительница Украины смогла попасть в десятку лидеров в номинации Voice of Change. Правила предусматривали, что каждая участница показывала видео, в котором делилась социальной проблемой, которая ее беспокоит.

Ангелина Усанова в костюме "Берегиня-Мати"

Для полуфинала "Мисс Вселенная" Ангелина Усанова предстала в платье Phoenix Rising. Национальный костюм под названием "Берегиня-Мати" для Ангелины создала большая команда МÜ production.