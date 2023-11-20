20 ноября 2023 года: святого Прокла - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты, а также ходить в лес.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память святого Прокла. Богословие Прокл выучил благодаря Иоанну Златоусту. Прокл видел явление апостола Павла, а епископом стал уже после смерти своего наставника. Однажды во время его служения произошло сильное землетрясение. Прокл вместе с прихожанами вышел на улицу попросить Бога о помощи. Тогда один ребенок из толпы поднялся в небо и невредимым вернулся на землю. Он сказал, что слышал пение ангелов, и велел людям повторить его, после чего землетрясение прекратилось.
Что нельзя делать 20 ноября:
- есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты;
- ходить в лес;
- обижать животных.
Народные поверья и приметы:
- слышно пение снегура – ждите суровую зиму;
- утром пошел снег – днем будет ясно;
- ночью и утром идет снег, но нет ветра – к ясной погоде.
День ангела празднуют:
Илларион, Александр, Алексей, Анатолий, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Иван, Иосиф, Исак, Фекла, Анна
Родились в этот день:
1942 год — Джо Байден, вице-президент США (2009—2017), 46-й президент США с 2021 года.
А также в этот день:
1917 год — своим 3-м Универсалом Украинская Центральная Рада провозглашает УНР;
1945 год – в немецком городе Нюрнберг начинается международный судебный процесс над нацистскими деятелями Третьего Рейха;
1985 год – выпускают Microsoft Windows 1.0;
1998 год – запускают первый модуля Международной космической станции;
2003 год – в Антарктиде находят лед в возрасте 900 тысяч лет.