Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас поздравили друг друга с годовщиной свадьбы (фото)

Актерские супруги заключили брак в 2000 году. Сейчас они воспитывают двух общих детей.

54-летняя британская актриса Кэтрин Зета-Джонс поздравила с годовщиной свадьбы Майкла Дугласа, 79. Архивными кадрами звезда экрана делится в своем Instagram.

"Сегодня празднуем 23 года брака. Дорогой Майкл, твоя Нобелевская премия мира ждет. Люблю тебя... от твоей дорогой жены, золотая медаль почета", — написала мама двоих детей.

В частности, Зета-Джонс показала фото со свадьбы с американским актером, которая состоялась в 2000 году. Тогда же родился их сын Дилан (8 августа). Через три года на свет появилась дочь звездных супругов Кэрис. Кроме двух детей от Кэтрин, Дуглас стал отцом сына Кэмерона, который родился в 1978 году в союзе актера и кинопродюсера Диандры Люкер. Это был первый брак Майкла Дугласа, который длился 23 года.

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Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас

"Крепко обнимаем вас обоих. Мы любим вас и желаем самого лучшего дня!", "Поздравляю с годовщиной!", "Любовь Любовь Любовь", — пишут в комментариях фолловеры британской знаменитости.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас с дочерью Кэрис Фото: Getty Images

"Не могу дождаться 24!" — поздравил жену также сам Дуглас.

"Люблю тебя, любимый, пусть наш танец никогда не заканчивается", — ответила звезда фильма "Маска Зорро".

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас

Напомним, какие образы для Хэллоуина 2023 выбрали Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас.

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