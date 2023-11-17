Кэтрин Зета-Джонс показала редкие кадры с Майклом Дугласом (видео)

Звездная пара слушала канадскую певицу и направлялась поиграть в гольф.

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54-летняя британская актриса Кэтрин Зета-Джон показала редкие кадры со своим мужем, актером Майклом Дугласом, 79. Ролик звезда экрана опубликовала в Instagram.

"Когда плохие шляпы случаются с хорошими людьми. Забастовка актеров закончилась, поэтому меньше ударов в гольф, обещаю. С мужем @michaelkirkdouglas", — написала звезда фильма "Маска Зорро".

Кэтрин предстала перед подписчиками в черном берете, солнцезащитных очках и синей куртке. Она собрала волосы в одну косичку.

Звездные супруги ехали в авто и слушали песню канадской вокалистки Джони Митчелл. Они направлялись поиграть в гольф.

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Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас

"Идеальная пара", — написала в комментариях девушка американского миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес.

Отметим, что Зета-Джонс с 2000 года замужем за Дугласом, от которого родила двоих детей — дочь Кэрис и сына Дилана.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас с сыном Фото: Getty Images

Напомним, дочь Майкла Дугласа беспокоится из-за его здоровья.

Также Фокус писал об образах Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа на Хэллоуин-2023.