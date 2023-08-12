Кэтрин Зета-Джонс растрогала подписчиков снимком с Майклом Дугласом (фото)

Звездная пара продолжает отдыхать в Италии вместе.

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53-летняя британская актриса Кэтрин Зета-Джонс показалась с Майклом Дугласом во время итальянского отпуска. Семейным фото звезда "Маски Зорро" делится в Instagram с 5,4 млн подписчиков.

На снимке звездная пара позирует на фоне моря в Италии. Актриса одета в черное платье на одно плечо с белыми полосками. Ее волосы собраны в высокий пучок, а к образу звезда добавила золотые серьги в виде листьев, часы и кольца.

Тем временем 78-летний Дуглас, который не открывал взгляда от жены, был одет в светло-голубую рубашку и брюки.

"Вот смотрю на тебя, малыш!" — написала Зета-Джонс.

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Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас

"Вы двое — причина, почему я до сих пор верю в настоящую любовь", "Почти 25 лет моя любимая актриса и любимый актер детства вместе: я рада, что вы с Майклом нашли друг друга в 1998 году, и до сих пор остаетесь вместе, Кэтрин", "Любовь, которую вы имеете друг к другу, невероятно прекрасна", — пишут в комментариях поклонники знаменитого дуэта.

Звездная пара поженилась в 2000 году. От их союза подрастает сын Дилан и дочь Кэрис. А до брака с британской актрисой Дуглас уже стал отцом сына Кэмерона.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас с дочерью Фото: Getty Images

Напомним, Кэтрин Зета-Джонс поделилась архивными кадрами сына Дилана в честь его 23-го дня рождения.

Также Фокус писал об итальянском свидании Кэтрин Зета-Джонс и Майкла Дугласа.