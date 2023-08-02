В платье с глубоким декольте: Кэтрин Зета-Джонс отправилась на свидание с мужем (фото)

Звездные супруги держались за руки, демонстрируя, насколько сильна их любовь спустя 27 лет с даты знакомства.

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53-летняя британская оскароносная актриса Кэтрин Зета-Джонс вместе с мужем, 78-летним американским актером и продюсером Майклом Дугласом, в стильных образах наслаждались свиданием в Портофино, Италия. Об этом пишет Daily Mail.

Звездную пару заметили, когда они отправились на ужин в знаменитый ресторан Ristorante Puny.

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Обладательница "Оскара" выглядела стильно в бело-голубом длинном платье с узором Camilla (37,5 тысяч гривен), которое она сочетала с туфлями на платформе от Chanel.

Образ Майкла сочетался с нарядом супруги. Он надел синюю рубашку в тон, кремовые льняные брюки чинос и коричневые лоферы.

Они держались за руки, демонстрируя, насколько сильна их любовь спустя столько времени. Ristorante Puny считается самой известной закусочной в Портофино и является фаворитом среди знаменитостей и местных жителей.

Майкл женат на Кэтрин, которая моложе его на 25 лет, с 2000 года. Пара связала себя узами брака в отеле Plaza в Нью-Йорке после того, как они начали встречаться двумя годами ранее, и превратились в одну из самых крепких пар Голливуда.

Ранее Фокус писал, что Кэтрин Зета-Джонс показала стильный купальник с глубоким вырезом.