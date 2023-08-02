У сукні з глибоким декольте: Кетрін Зета-Джонс вирушила на побачення з чоловіком (фото)

Зіркове подружжя трималося за руки, демонструючи, наскільки сильне їхнє кохання через 27 років від дати знайомства.

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53-річна британська оскароносна акторка Кетрін Зета-Джонс разом із чоловіком, 78-річним американським актором і продюсером Майклом Дугласом, у стильних образах насолоджувалися побаченням у Портофіно, Італія. Про це пише Daily Mail.

Зіркову пару помітили, коли вони вирушили на вечерю в знаменитий ресторан Ristorante Puny.

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Володарка "Оскара" мала стильний вигляд у біло-блакитній довгій сукні з візерунком Camilla (37,5 тисяч гривень), яку вона поєднала з туфлями на платформі від Chanel.

Образ Майкла поєднувався з вбранням дружини. Він одягнув синю сорочку в тон, кремові лляні штани чінос і коричневі лофери.

Вони трималися за руки, демонструючи, наскільки сильна їхня любов через стільки часу. Ristorante Puny вважається найвідомішою закусочною в Портофіно і є фаворитом серед знаменитостей і місцевих жителів.

Майкл одружений з Кетрін, яка молодша за нього на 25 років, з 2000 року. Пара пов'язала себе узами шлюбу в готелі Plaza в Нью-Йорку після того, як вони почали зустрічатися двома роками раніше, і перетворилися на одну з найміцніших пар Голлівуду.

Раніше Фокус писав, що Кетрін Зета-Джонс показала стильний купальник з глибоким вирізом.