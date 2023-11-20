Остановить старение. Косметолог назвала 3 лучшие процедуры для омоложения кожи

Как бы молодо мы ни чувствовали себя внутри, лицо выдает наш истинный возраст. Однако современная косметология дает инструменты, которые могут остановить преждевременное старение. Эксклюзивно для Фокуса косметолог Ольга Белая рассказала, какие процедуры помогут быстро подтянуть и омолодить кожу.

Постоянный стресс, недосыпание и плохая экология негативно отражаются на состоянии кожи. И это все, не считая возрастные изменения, с которыми рано или поздно сталкивается каждая женщина. Как отсрочить процессы старения и вернуть коже упругость, молодость и красоту. На все эти вопросы, Фокусу отвечает врач, косметолог салона красоты "Santa Monica" Ольга Белая.

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Ботулинотерапия

Фото: Freepik

"На сегодня процедурой номер один по праву остается ботулинотерапия. Она давно используется в косметологии и является самым эффективным методом избавления от мимических морщин", — говорит Ольга Белая.

В проблемные участки лица вводятся микродозы ботулотоксина А, который предотвращает чрезмерное напряжение мышц и расслабляет их. Благодаря этому происходит разглаживание морщин. Процедура имеет множество преимуществ:

первые результаты могут быть заметны уже через 1-3 дня после введения препарата;

продолжительность процедуры 20-30 мин;

выраженный результат сохраняется в течение 3-6 месяцев (зависит от индивидуальных особенностей организма и влияния внешних факторов).

"Особенно популярна техника "Full face" в ботулинотерапии, ведь это не просто тренд, а грамотный индивидуальный подход к каждому пациенту, исходя из морфотипа его лица и мышечной активности. Успех этой процедуры зависит от опытности врача-косметолога, который должен в совершенстве знать анатомию и владеть этой техникой для обеспечения качественного и безопасного результата с помощью препарата, который имеет официальную регистрацию в Украине, — отмечает косметолог. Уже через 14 дней после процедуры пациент наслаждается гладким лбом, открытым взглядом, отсутствием морщин в зоне носа и вокруг глаз, сглаженностью заломов вокруг рта, а также легким увеличением губ, более четким контуром овала лица и хорошим качеством кожи на шее", — говорит Ольга Белая.

Мезонити

Фото: Freepik

Для качества и плотности кожи широко используются специальные мезонити. Они содержат полностью биодеградирующий материал, например полидиоксанон и полимолочную кислоту. Нити бывают разной длины и конфигурации, в зависимости от зоны, с которой планируется работать и от эффекта, который хочется получить.

Мононити активируют синтез коллагена, улучшают кровоток и лимфодренаж, восстанавливают атоничную кожу.

активируют синтез коллагена, улучшают кровоток и лимфодренаж, восстанавливают атоничную кожу. Спиральные pdo- нити рекомендуют для восстановления объемов.

"Благодаря своей форме, намотанной вокруг иглы-носителя, эти нити имеют лучший регенерирующий эффект, чем предыдущие варианты. Они гибкие и эластичные, что особенно важно при коррекции зон с высокой мимической активностью", — говорит косметолог.

Нити, которые состоят из двух сплетенных и перевязанных между собой нитей.

"Такая форма позволяет достичь максимального эффекта подтяжки. Нити не просвечиваются через кожу и никак не выдают себя визуально или тактильно", — отмечает Ольга Белая.

Нитки-метлы, которые заправлены в канюлю.

"Этот тип применяются для заполнения морщин. Есть еще много разных видов нитей, но все они должны быть неиммуногенными, биодеградирующими, не вступать в реакцию с тканями пациента, обеспечивать пролонгированный удовлетворительный результат, соответствовать высоким стандартам качества", — отмечает врач.

Полимолочная кислота

Фото: Freepik

Почетное место среди методик для омоложения занимает инъекционная процедура с использованием "королевы молодости и красоты" — полимолочной кислоты. Она не притягивает воду и не вызывает отеки, поэтому показана тем пациентам, которые по известным причинам отказываются от использования филлеров на основе гиалуроновой кислоты.

"Полимолочная кислота является биосовместимой с организмом, не накапливается в тканях даже при условии регулярного применения, поскольку со временем распадается и полностью выводится из организма в виде воды и углекислого газа. Эффект длится около двух лет", — отмечает Ольга Белая.

Бесспорным фактом является то, что основной причиной появления морщин является недостаток коллагена, который придает упругость коже, сохраняет объемы и форму лица. Препараты на основе полимолочной кислоты запускают неоколлагенез и каскад функций, омолаживающих кожу. Также после процедуры наблюдается выравнивание рельефа, уменьшение рубцов, лифтинг овала лица, устранение и профилактика птоза, подъем уголков рта и смягчение носогубных складок, уменьшение синяков под глазами за счет уплотнения кожи, омоложение кожи лица, зоны шеи и декольте, кистей, восполнение утраченных объемов (волюмизация) скул, щек, подбородка.

Фото: Freepik

Как видите, современная косметология предлагает действенные и безопасные методы, которые способны отсрочить старение и омолодить кожу. Очень важно взвешенно подходить к выполнению любых процедур, делать их у профессиональных врачей-косметологов и учитывать индивидуальные особенности, а не гнаться за модой.

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