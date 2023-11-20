Соломия Витвицкая впервые заговорила о детях и объяснила, почему до сих пор не родила

Телеведущая прожила в браке со своим бывшим мужем 8 лет, но детей у пары так и не появилось.

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая ответила, почему в 43 года до сих пор не родила ребенка.

Подробностями личной жизни журналистка поделилась в интервью со Славой Деминым.

Витвицкая призналась, что они пытались зачать ребенка с ее бывшим мужем Владом Кочатковым, однако она так и не забеременела. Почему так произошло, она не знает.

Журналистка отметила, что никаких явных физических проблем со здоровьем у нее нет, поэтому все возможно.

Витвицкая также подчеркнула, что она не из тех людей, которая будет рожать ребенка для себя. Ее мнение, ребенок должен родиться в семье, иметь и отца, и мать. Телеведущая считает эгоистичным рождение ребенка для себя.

Соломия Витвицкая также рассказала, чувствует ли давление со стороны общества, что она в свои 43 года до сих пор не имеет детей. Она отметила, что, к счастью, такого как раньше уже нет и сейчас нормально, когда женщина рожает после 30.

Телеведущая призналась, что в ее окружении есть женщины, которые родили после 40 и даже после 50, есть те, кто совсем не хотят детей, или не могут иметь. Среди знакомых есть и женщины, которые шли на усыновление. Поэтому ее круг общения никак не давит на нее. Относительно родных, журналистка призналась, что мама больше не задает вопросов относительно детей и уже смирилась.

Соломия Витвицкая также рассказала, что пока не чувствует необходимости рожать, возможно как встретит настоящую любовь, того самого мужчину, тогда все изменится.

Она отмечает, что не имеет фанатичных идей, или планов завести ребенка.

Телеведущая допускает, что если не родит сама, то возможно, когда-то задумается об усыновлении.

Отметим, что Соломия Витвицкая развелась со своим мужем в 2021 году. В браке с Владом Кочатковым телеведущая пробыла 8 лет.

Ранее мы сообщали, что ведущая программы "Впечатляющие истории ТСН" на канале "1+1" Соломия Витвицкая попала в ДТП.