Известная украинская актриса Анастасия Цымбалару появилась в российском сериале: звезда объяснила в чем причина

Актриса не скрывает, что ранее работала на Россию.

31-летняя актриса театра и кино Анастасия Цымбалару объяснила, почему на российском канале транслируют сериал в котором она снялась для одной из ролей.

Откровенное признание актриса сделала в интервью Алине Доротюк.

Звезда украинского сериала "Женский доктор" не отрицает, что в сериале, который на днях презентовали на одном из российских каналов, снималась действительно она.

Анастасия Цымбалару рассказала, что была удивлена, когда получала от своих поклонников сообщения о выходе сериала на российском ТВ. Ей пришлось оправдываться и объяснять, что съемки были сделаны задолго до всех событий.

Цымбалару отмечает, что этот проект был снят еще до начала полномасштабной войны в Украине и, к сожалению, он не единственный, где она принимала участие. Почему продюсеры указали дату выпуска 2023 года актриса не знает, но убеждает, что давно не имеет никаких отношений со страной-агрессором.

Актриса признается, что есть несколько русскоязычных проектов в которых она участвовала до всех событий в стране, о которых она сейчас жалеет. Среди них есть и успешные проекты, однако, она мечтает о них забыть. Она не озвучивает их названия, чтобы украинцы не переходили смотреть или искать их в сети.

Цымбалару подчеркивает, что не хочет, чтобы они видели ее рядом с российским рожами.

Актриса также призналась, что после начала полномасштабной войны в Украине ее актерская деятельность полностью изменилась. Если раньше Анастасия знала, что с начала года у нее все расписано до середины лета, то когда все началось, все проекты стали на паузу. Сегодня ее деятельность по чуть-чуть начала возвращаться в ритм, однако она не может сказать, что она чувствует себя сейчас активной в своей деятельности.

Ранее Фокус писал о масштабном допремьерном показе фильма "Первый код".