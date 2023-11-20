Солистка группы KAZKA рассекретила дату свадьбы

Пара Александра Зарицкая и motion-дизайнера группы Hawx Павел Тараненко обручились в мае 2023 года.

31-летняя певица и солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая призналась, когда планирует отпраздновать свадьбу со своим бойфрендом. Подробностями певица поделились в интервью для программы "33 вопроса" на Люкс.ФМ.

Сейчас пара уже предварительно определилась, когда и где, хочет сыграть свою свадьбу.

Солистка группы "KAZKA" отметила, что предварительно они запланировали важный день на июнь месяц 2024 года, ведь они очень надеются, что к этому времени в Украине закончится война.

Также певица призналась, какую локацию хочет выбрать для свадьбы. По словам Александры, это должно быть какое-то максимально лесное место

"Наша свадьба, мне кажется, должна быть очень интимной. Какая-то такая лесная история, открытое пространство, деревья, фонарики", — отметила Зарицкая.

Вариантами локаций для церемонии пара рассматривала море, но пока этот вариант отвергли.

Девушка также признались, что больше всего она переживает за ведущего на своей свадьбе. Она пока не определилась, кого пригласить на эту роль, ведь очень волнуется, что ей самостоятельно придется спасать проведение этого важного для их с Павлом семьи.

Относительно подготовки к свадьбе Александра пока ничего не рассказывает, очевидно пара не спешит подготовку к церемонии. Однако, как утверждает певица, ей важно, чтобы этот день был особенным. Она за свою творческую деятельность побывала на многих свадьбах и видела разные вариации, поэтому сегодня она в раздумьях, каким она хотела бы видеть этот день в своих отношениях. Также она призналась, что ей уже очень хочется создать свою семью.

Напомним, ранее солистка группы KAZKA ответила, сколько тратит в месяц.