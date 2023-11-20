Украинская короткометражка "ГКЧП" одержала победу на фестивале в Берлине

Лента режиссера Аркадия Непиталюка стала лучшим игровым фильмом на 39-м Международном фестивале короткометражных фильмов в Берлине.

Лента "ГКЧП" украинского режиссера Аркадия Непиталюка стала лучшим игровым фильмом на 39th INTERFILM — International Short Film Festival Berlin. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства по вопросам кино.

По сюжету, события происходят 19 августа 1991 года в детско-юношеском лагере вблизи Запорожья.

Трейлер фильма "ГКЧП"

Там жизнь идет по своим правилам: 14-летний Андрей ворует для Иры подарки, чтобы выразить свои чувства, и убегает от милиционера. Воспитатель Тарас влюблен в директора Галину, которая не обращает на него внимание. Но в этот идиллический мир приносит новость завхоз лагеря и бывший диссидент Петрович: в Москве митинги, а по телевизору еще с утра крутят "Лебединое озеро".

"Неужели Горбачев умер?", — с ужасом спрашивает Галина, понимая, что произошло что-то масштабное.

Главные роли в "ГКЧП" сыграли Ирина Мак ("Поймать Кайдаша", "Номера") и Олег Стефан ("Гуцулка Ксения", "Захар Беркут").

Короткометражный игровой фильм "ГКЧП" (международное название "Golden leggings") производства Family Production создан при поддержке Госкино.

Короткометражный игровой фильм производства Family Production создан при поддержке Госкино.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, почему надо посмотреть украинскую ленту "Первый код" о том, как украинские айтишники стали важной частью мировой ИТ-индустрии.