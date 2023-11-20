Шэрон Стоун в эффектном серебристом наряде появилась на благотворительном концерте

Актриса появилась на красной дорожке DIVAS Simply Singing, благотворительного концерта в Лос-Анджелесе.

65-летняя Шэрон Стоун, звезда "Основного инстинкта", появилась в стильном образе на красной дорожке благотворительного мероприятия, которое прошло в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

Актриса выбрала для выхода струящийся наряд серебристого цвета с эффектными рукавами и сочетала его с черными брюками и обувью на высоких каблуках.

Образ она дополнила серебряными украшениями, убрала волосы в хвост и накрасила губы алой помадой.

DIVAS Simply Singing — это известное благотворительное мероприятие с 33-летней историей. Концерт, на котором собирают деньги для исследования и лечения ВИЧ/СПИД, является самым старым благотворительным мероприятием, посвященным данном недугу.

Шэрон Стоун Фото: Getty Images

Напомним, ранее актриса призналась, что ее благотворительная деятельность чуть не разрушила ее карьеру.

Стоун рассказала, что когда в 1990-х начала работать с благотворительным фондом amfAR, который помогает больным СПИДом, основанном Элизабет Тейлор, то столкнулась с угрозами.

"Я работала с фондом 25 лет. Пока по телевизору не начали рекламировать лекарства против СПИДа, как аспирин. Это действительно разрушило мою карьеру. Я не работала восемь лет. Мне сказали, что если я снова скажу о презервативах, финансирование будет отменено. Мне постоянно угрожали, в том числе моей жизни. И я решила, что я должна продолжать делать это", — призналась Шэрон.

Но по ее словам, она не оставила свою деятельность. И в 2020 году получила премию от Фонда Элизабет Тейлор.

В 2001 году актриса перенесла инсульт и теперь внимательно должна следить за своим здоровьем.

"Долгое время я хотела притвориться, что со мной все в порядке. Мне нужно восемь часов непрерывного сна, чтобы мое лекарство от мозга подействовало и у меня не было припадков. Итак, я работаю по инвалидности, и из-за этого меня редко нанимают", – подчеркнула Стоун.

Из-за проблем с здоровьем ее редко стали приглашать на съемки.