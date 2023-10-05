Шэрон Стоун рассказала, сколько часов сна ей нужно, чтобы больше не случился инсульт

Актриса призналась, что после инсульта лишилась практически всего: семьи, карьеры, поддержки. Но сейчас, оглядываясь назад, она относится к этому философски.

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65-летняя американская актриса Шэрон Стоун, которая перенесла в 2001 году тяжелейший инсульт и кровоизлияние в мозг, рассказала, что помогает ей держать себя в форме и не допустить повторения трагедии. Своими методами она поделилась в разговоре с People.

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65-летняя Шэрон Стоун появилась в аэропорту в образе стоимостью $15 тысяч

По словам звезды, раньше она мало говорила о пережитом, но сейчас ей стало более комфортно беседовать об этом.

"Долгое время я хотела притвориться, что со мной все в порядке. Мне нужно восемь часов непрерывного сна, чтобы мое лекарство от мозга подействовало и у меня не было припадков. Итак, я работаю по инвалидности, и из-за этого меня редко нанимают. Это то, что есть, и с чем я имела дело последние 22 года, и сейчас я открыто об этом говорю", – подчеркнула Стоун.

После инсульта врачи давали ей один процент на выживание. Когда же ей удалось справиться, актрису ждали новые удары. Ее брак с журналистом-расследователем Филом Бронштейном распался в 2004-м, а в Голливуде о ней предпочли забыть, не предлагали новые сценарии и не звали на съемки.

Вспоминая свой первоначальный процесс выздоровления, Стоун говорит, что на ранних стадиях она "заикалась" и "не видела правильно". Долгое время знаменитость также страдала потерей памяти. Чтобы оправиться от последствий инсульта, ей понадобилось семь долгих лет. Сейчас на многое из пережитого она смотрит философски.

Сейчас актриса много рисует, и в этом ее терапия Фото: Sharon Stone/Instagram

"Я потеряла все. Я потеряла все свои деньги. Я потеряла опеку над своим ребенком. Я потеряла карьеру. Я потеряла все те вещи, которые, по вашему мнению, являются вашей настоящей личностью и вашей жизнью. Я так и не получила большую часть этого обратно, но я достигла точки, когда меня это устраивает, когда я действительно осознаю, что с меня достаточно".

На вопрос, как она нашла в себе смелость поделиться своей историей, Стоун объясняет:

"Я родом из очень неблагополучной семьи. Я выросла с убеждением, что мне положено было заботиться обо всех остальных. Мне потребовалось много времени, чтобы понять это. У меня была своя жизнь, и мне не нужно было исправлять ее за всех остальных, и что для меня было нормально получать уход, и мне, как инвалиду, было достаточно. Я горжусь собой и горжусь собой. Мои достижения – от выживания до помощи другим".

Сегодня Стоун входит в правление Неврологического фонда Барроу, который поддерживает нейрохирург медицинского института Стоуна доктор Майкл Лоутон. 27 октября он проводит ежегодный сбор средств Neuro Night. Согласно его веб-сайту, миссия Фонда – "спасение человеческих жизней посредством инновационного лечения, новаторских лечебных исследований и обучения следующего поколения ведущих мировых нейроклиницистов".

Шэрон Стоун с нейрохирургом Майклом Лоутоном, который спас ей жизнь Фото: Sharon Stone/Instagram

"Она вдохновляет тех, кто страдает от каких-либо неврологических заболеваний", — говорит Лоутон, которого Шерон считает человеком, спасшим ей жизнь, о своей звездной пациентке.

Ранее Фокус писал, что стало причиной лишения актрисы опеки над ее приемным сыном.