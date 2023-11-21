Лорен Санчес показала бэкстейдж съемки с Джеффом Безосом для Vogue (видео)

Возлюбленная предпринимателя стала героиней нового выпуска глянца, снявшись на территории его ранчо и космического комплекса.

53-летняя американская журналистка Лорен Санчес показала бэкстейдж съемки с Джеффом Безосом, 59, для Vogue. Ролик невеста миллиардера опубликовала в Instagram.

"Невероятно благодарна за сюрреалистический опыт съемки с Энни Лейбовиц для Vogue. Энни была такой доброй и заставляла меня чувствовать себя так комфортно. Я буду ценить этот момент всегда. Глубокая благодарность всей команде за опыт, который бывает раз в жизни", — написала Санчес, показав ролик бэкстейджа фотосессии под песню Бейонсе.

В частности, она выбрала локациями для съемки ранчо и космический комплекс Джеффа Безоса Blue Origin в Западном Техасе.

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Лорен Санчес стала героиней нового выпуска Vogue

В комментариях основатель Amazon оставил эмодзи в виде красного сердечка.

Лорен Санчес стала героиней нового выпуска Vogue

Джефф Безос и его избранница обручились в мае 2023 года после около пяти лет романтических отношений. До этого журналистка 14 лет состояла в браке с бизнесменом Патриком Уайтселом, которому родила дочь Эллу и сына Эвана. Также Санчес является матерью 22-летнего Нико Гонсалеса, который родился в союзе телеведущей и футболиста Тони Гонсалеса.

Между тем Джефф Безос с 1993 по 2019 годы состоял в браке с писательницей Маккензи Скотт, которая родила ему трех сыновей. Кроме этого, супруги усыновили дочь из Китая.

Лорен Санчес и Джефф Безос Фото: Getty Images

Напомним, Лорен Санчес показала романтическое фото с возлюбленным.

Также Фокус писал о кольце невесты Джеффа Безоса за 2,5 млн долларов.