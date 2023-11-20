Адель подтвердила, что вышла замуж

Певица признала, что она замужем за своим бойфрендом Ричем Полом, на шоу Алана Карра.

35-летняя британская певица Адель признала, что вышла замуж за своего 41-летнего бойфренда, спортивного агента Рича Пола. О том, что они встречаются, певица сообщила еще в 2021 году. Об этом сообщает Daily Mail.

Она рассталась со своим первым мужем Саймоном Конеки в 2018 году, а их развод завершился в 2021 году.

О том, что Адель вышла замуж, слухи ходили еще с прошлого года. И она часто называла Пола "своим мужем".

Теперь она, как говорят, подтвердила свой союз на комедийном шоу своего лучшего друга Алана Карра в Лос-Анджелесе.

Один из зрителей рассказал: "Сегодня вечером я был на комедийном шоу Алана Карра в Лос-Анджелесе, и Адель была среди зрителей. Алан спросил собравшихся, женился ли кто-нибудь недавно, и Адель крикнула: "Да".

Другой зритель добавил, что шоу было "маленьким и интимным" и подтвердил, что Адель подтвердила факт замужества, ответив утвердительно на вопрос Карра.

"Адель сидела прямо позади меня с подругой и прекрасно проводила время. Ее охрана приходила только для того, чтобы принести ей закуски. Ее не волновало, знают ли люди о ее присутствии. Она перебивала Алана и шутила – ведь они лучшие друзья", — рассказал источник.

Адель и Рич Пол Фото: Getty Images

В прошлом месяце 41-летний Рич уклончиво ответил на вопрос, женился ли он на Адель, сказав, что они "помогали друг другу" на протяжении двухлетних отношений.

Выступая на CBS Mornings, Рич сказал о своей партнерше: "Она была великолепна, я думаю, она согласится, что мы определенно помогли друг другу. Я в хорошем месте, мы в хорошем месте. Счастливы. Она великолепна. Она мне подходит. Мы отлично подошли друг другу".

Затем ведущая CBS Гейл Кинг спросила Рича о слухах о том, что он и Адель связали себя узами брака.

Журналистка спросила, следует ли ей называть Адель "миссис" Пол, когда она в следующий раз заговорит с ней.

Ричард сказал: "Вы можете говорить все, что хотите", добавив, что он предпочитает не обсуждать свою личную жизнь.

Пара впервые обнародовала свои отношения в июле 2021 года, когда они сидели вместе во время игры НБА.

Обладательница премии "Грэмми" уже около года носит кольцо с бриллиантом грушевидной формы на безымянном пальце левой руки.

Раньше, когда ее спрашивали об этом, она отвечала, что это не обручальное кольцо, а ей просто нравятся дорогие украшения.

Рича Пола она встретила на вечеринке по случаю дня рождения общего друга. В интервью журналу Rolling Stone она часто хвалила своего парня и называла их отношения самыми легкими из тех, что у нее были.

Адель также говорила, что хочет родить еще одного ребенка.