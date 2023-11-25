Коты в смокинге: пять интересных фактов о черно-белых кошках

Если у вас дома живет кот, или кошка такой оригинальной черно-белой масти, то вам точно понравятся эти факты о вашем питомце.

В США черно-белых котов часто называют "котами в смокинге" (Tuxedo Cats) из-за их оригинальной масти, которая напоминает элегантный смокинг. Также так называют котов и кошек у которых масть может быть белой с полосатыми пятнами, или с рыжими. Но черно-белые котики, чаще оказываются теми, кого называют Tuxedo Cats. И у них есть особенности характера, которые присущи только им. Какие именно, пишет Catster.

Сразу стоит отметить, что "кот в смокинге" – это не порода. Это двухцветный рисунок, наблюдаемый у многих разных видов кошек. Многие люди называют двухцветную шерсть двухцветной или пегой, что означает наличие неравномерных цветных пятен. Любая порода, в которой рождаются разноцветные коты и кошки, может дать "кота в смокинге".

Кошачий смокинг создается генетикой. Все кошки изначально черные, и их гены определяют, куда двигаться дальше. Самый распространенный ген создает белый цвет, который определяет смокинг. Другие гены создают часто встречающийся рыжий, или коричный цвета. Пол кошки играет определенную роль в окрасе кошки, поэтому подавляющее большинство трехцветных кошек, также называемых ситцевыми кошками, — самки.

Коты в смокинге очень популярны Фото: The Mirror

Котов такой черно-белой масти очень любят из-за их фотогеничности: ведь их черно-белые мордочки с яркими глазами и обычно белыми усами отлично смотрятся на снимках.

И теперь топ-5 фактов о котах в смокинге.

Коты в смокинге быстро развиваются, очень умны и ласковы

Многие специалисты сходятся во мнении, что такие котята взрослеют быстрее других и скорее становятся взрослыми охотниками. Такое быстрое взросление помогает им в дикой природе.

И они умнее котов другой масти. Такие котики быстрее учатся охотиться, играть в игры. Делать засады и добывать еду.

Кот в смокинге Фото: Getty

Такие коты обожают сидеть на коленях, спать вместе с хозяевам и они очень громко мурлыкают.

Нет двух одинаковых кошек в смокингах

Не бывает двух одинаковых котов черно-белой масти, и каждый такой кот уникален.

Коты в смокинге Фото: Comedy Pets Photography Awards 2023

Ведь пятна распределяются случайным образом.

Египтяне поклонялись таким котам

Большинству из нас знакома пристрастие жителей Древнего Египта к кошкам, но мало кто знает, что до 70% кошек, найденных на произведениях искусства в гробницах, являются "кошками в смокингах", что делает их наиболее часто изображаемыми кошками в древние времена. Этот факт доказывает, что египтяне не просто любили кошек; им нравились именно кошки в смокингах.

Такие коты нравились знаменитостям

Египет — не единственное место, где можно найти кошек в смокингах. Они также принадлежали многим известным людям, в том числе Уильяму Шекспиру, Бетховену, сэру Исааку Ньютону и Биллу Клинтону.

И такие коты сами были знаменитостями

Одно время самым богатым котом в мире был именно кот в смокинге. В 1998 году умер кот по кличке Спарки, владелец которого оставил ему наследство в 6,8 миллиона долларов. Это наследство было самым крупным для кошки до 2011 года, пока одна пожилая леди не оставила своему черному коту 11 миллионов долларов.

Еще один кот в смокинге достиг вершины Эвереста.

А кот по имени Саймон стал единственным котом, получившим медаль ветерана войны за службу во время Второй мировой войны. Саймон защищал запасы продовольствия в Британии от мышей и других вредителей. И он отлично справился с этой задачей.

А кот по кличке Такседо Стэн стал известен тем, что баллотировался на пост мэра Галифакса в Канаде.Такседо Стэн был бездомным котом, который баллотировался на пост градоначальника, чтобы привлечь внимание к бездомным животным. И первой кошкой в космосе была кошка черно-белой масти по кличке Фелисетт.

Кошка Фелисетт Фото: Wikipedia

Еще одна кошачья знаменитость, толстый черно-белый кот Гацек из польского Щецина нашел хозяев.