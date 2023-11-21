Шакира решила вопрос с неуплатой налогов в Испании

Судебное заседание длилось пять минут, во время которых звезда сцены согласилась заплатить штраф.

46-летняя колумбийская певица Шакира заключила мировое соглашение, чтобы избежать судебного процесса в Испании по обвинению в неуплате 14,5 млн евро налогов. Об этом пишет Reuters.

Суд Барселоны обвинял артистку в уклонении от уплаты налогов с 2012 по 2014 годы. Несмотря на то, что Шакира долгое время не признавала своей вины, на этот раз она согласилась уплатить штраф в размере 7,3 млн евро. При этом саму задолженность колумбийской знаменитости оценивали в сумму, большую в два раза.

Судебное заседание длилось всего около пяти минут.

Бывшая девушка испанского футболиста Жерара Пике, 36, также согласилась на еще один штраф в размере 438 тысяч евро, чтобы избежать трехлетнего тюремного заключения.

Шакира Фото: Getty Images

"У меня было два варианта: продолжать бороться до конца, заложив свой душевный покой и покой своих детей, прекратить создавать песни, альбомы и гастроли, не имея возможности наслаждаться своей карьерой, и тем, что мне нравится; или заключить сделку, закрыть и оставить этот раздел моей жизни позади, глядя в будущее", — заявила звезда сцены.

В 2022 году она также рассталась с Пике, с которым была в отношениях более 10 лет. Певица родила экс-возлюбленному двух сыновей.

Жерар Пике и Шакира Фото: Instagram

Напомним, Шакира получила три статуэтки "Грэмми".

Также Фокус писал о падении Жерара Пике в яму и реакции футболиста на инцидент.