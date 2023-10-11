Шакира показала подросшего сына (фото)

Поклонники артистки удивились, как быстро вырос ее наследник.

Related video

46-летняя колумбийская певица Шакира показала подросшего сына. Снимком с наследником Миланом звезда сцены делится в своем Instagram с почти 90 млн подписчиков.

"К счастью, в этой студии есть гамак и очень приятные визиты!" — отметила Шакира, показав кадры своей фотосессии.

На снимках бывшая девушка испанского футболиста Жерара Пике, 36, предстала в бежевом топе и широких брюках. На ногах певицы были белые кеды на высокой платформе. А дополнили образ для фотосессии массивные солнцезащитные очки, джинсовая куртка и серебряные украшения.

Важно

Шакира привела сыновей на церемонию MTV VMA 2023

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Шакира

На одном из снимков появился старший сын Шакиры и ее бывшего бойфренда Пике — 9-летний Милан. Мальчик позировал в футболке с надписью "Тупак" и фото американского рэпера, которого убили в 1996 году.

Кроме Милана, бывшая пара воспитывает сына Сашу, которому 7 лет.

Шакира с сыном Миланом Фото: Instagram shakira

"Вау, какое красивое фото с Миланом", "Милан становится больше с каждым днем, растет так быстро, Милан в футболе Tupac самая случайная и самая крутая вещь, которую я сегодня видела", "Бесконечно красивая", — комментируют свежий снимок с наследником поклонники колумбийской знаменитости.

Напомним, Джимми Батлер прокомментировал слухи о романе с Шакирой.

Также Фокус писал об откровениях Шакиры относительно ее отношений с Жераром Пике.