Свадебный фотограф Тома Круза и Кэти Холмс рассказал, как снимал их "свадьбу века"

Звездная пара связала себя узами брака в замке Одескальки в Браччано, Италия, в 2006 году. И снимал это фотограф Роберт Эванс.

Роберт Эванс, свадебный фотограф Тома Круза и Кэти Холмс откровенно рассказал, каково было на самом деле снимать это событие. Знаменитая пара связала себя узами брака в замке Одескальки в Браччано, Италия , в ноябре 2006 года перед звездными гостями. Эванс сделал около 5000 снимков этого события. Об этом пишет Daily Mail.

Роберт отметил, что отношения между Крузом и Холмсом "казались очень реальными и естественными", прежде чем рассказать о подводных камнях соглашений о неразглашении.

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На протяжении многих лет Круз и Холмс считались одной из самых знаменитых пар Голливуда.

Звезда фильма "Миссия невыполнима" признался в любви к своей коллеге-актрисе, которая была на 16 лет младше его, прыгая на диване во время выступления на шоу Опры Уинфри.

А после того, как он сделал ей предложение на Эйфелевой башне, пара пошла к алтарю на саентологической церемонии всего через несколько месяцев после рождения дочери Сури.

Свадьба Тома Круза и Кэти Холмса Фото: Getty Images

Свадьба включала фейерверк над замком 15-го века, обошлась более чем в 3 миллиона долларов.

Фотограф пары, который также снимал церемонию Дженнифер Энистон и Брэда Питта в 2000 году, рассказал Yahoo Entertainment о том, как прошла "свадьба века".

Интервью Роберта Эванса

Говоря о подготовке к мероприятию, Эванс сказал, что его попросили представить на рассмотрение свои предыдущие работы — вместе с целым рядом других фотографов — прежде чем его нанял очень восторженный Круз.

"Когда я встретил его впервые, он был очень рад встрече со мной. Это было примерно в то время, когда в прессе его критиковали за прыжки с дивана. Но он был очень милым. Он сказал: "Я так рад познакомиться с вами! Когда я увидел вашу книгу, я подумал: Это мой парень! Это мой парень!", — вспоминал Эванс о встрече с актером.

Эванс и его коллега-фотограф прилетели в Рим и остановились в отеле по соседству с будущими молодоженами.

Он освещал события за два дня до официальной церемонии, прежде чем на мероприятие прибыли 150 гостей, в том числе Дженнифер Лопес, Дэвид и Виктория Бекхэм, Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит.

День свадьбы Тома Круза

Но он сказал, что "вау-эффект" от впечатляющего списка гостей вскоре прошел, признав, что даже не помнит, кто там точно был.

Обсуждая отношения Круза и Холмс, Эванс рассказал: "Мне это показалось очень реальным и естественным. Мне казалось, что они прекрасно проводят время и влюблены друг в друга".

"Очевидно, что я не думал об этом, пока работал. Но вы наблюдаете и видите это. Но фотографии отражают это. Я думаю, они актеры. Они могли притворяться. Но я просто иду туда, делаю свою работу и снимаю то, что вижу", — сказал Эванс.

Замок Одескальки, где прошла свадьба Тома Круза и Кэти Холмс

Эванс обычно делает серию из 5000 фотографий на таких мероприятиях, как свадьба Круза и Холмс, но говорит, что многие из наиболее трогательных и интимных фотографий никогда не публикуются.

Он упомянул, что заключил соглашение о неразглашении и многое поведать не может.

Но хоть свадьба Тома Круза и Кэти Холмс была сказочной, но этот брак не продлился долго. Спустя пять лет пара рассталась.

Последствия горького раскола привели к тому, что Сури, которой сейчас 17 лет, отдалилась от своего отца, а после развода актриса получила единоличную опеку над ней.

Недавно стало известно, что Сури не общается со своим отцом. И он не видел ее уже много лет.