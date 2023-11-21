Жена Бориса Джонсона Керри похвасталась стройными ножками
Жена бывшего премьера засветила довольно стройной фигурой
Английская политическая активистка Кэрри Джонсон, более известная, как жена бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона похвасталась стройной фигурой в белом купальнике.
Фотографии с совместного отдыха с детьми она опубликовала на своей странице в инстаграм.
"Самые счастливые полусеместровые каникулы с моими обезьянками", — подписала серию фото Керри.
На фото 35-летняя Керри Джонс показала, как она отдыхает вместе со своими детьми — 3-летним сыном и двухлетней дочерью.
На первой фотографии изображена золотоволосая девочка с легкими кудрями, которая качается на гамаке вблизи океана. Лицо девочки не видно, поскольку она сфотографирована со спины.
Уже на второй фотографии оба ребятишки бегают по солнечному пляжу. Опять же и сын, и дочь сфотографированы со спины, поэтому разглядеть их лица невозможно.
Уже дальше Керри показала свое загорелое лицо. Женщина с улыбкой на лице снимает видео в гамаке вблизи океана.
Кроме этого, жена Бориса Джонсона показала еще несколько кадров с малышами и пейзажи, которые удалось заснять.
Интересным и привлекательным стало фото Керри в купальнике. Жена Бориса Джонсона показала свои стройные ноги, позируя на доске. На днях в своем инстаграме Керри снова опубликовала фото, где она стоит на доске с веслом в руках в зеленом купальнике. На фото хорошо можно разглядеть стройную фигуру женщины, которая родила двух ребятишек.
"Хочу купить доску для гребли. Кто-то может посоветовать хорошие бренды? Я немного не знаю. Спасибо!", — подписала фото жена Бориса Джонсона.
Судя по всему последний отдых и катание на доске понравились Керри и она решила продолжить обучение.
Напомним, жена Бориса Джонсона показала стройную фигуру в бикини после рождения троих детей.