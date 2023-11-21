Жена бывшего премьера засветила довольно стройной фигурой

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Английская политическая активистка Кэрри Джонсон, более известная, как жена бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона похвасталась стройной фигурой в белом купальнике.

Фотографии с совместного отдыха с детьми она опубликовала на своей странице в инстаграм.

"Самые счастливые полусеместровые каникулы с моими обезьянками", — подписала серию фото Керри.

На фото 35-летняя Керри Джонс показала, как она отдыхает вместе со своими детьми — 3-летним сыном и двухлетней дочерью.

На первой фотографии изображена золотоволосая девочка с легкими кудрями, которая качается на гамаке вблизи океана. Лицо девочки не видно, поскольку она сфотографирована со спины.

Жена Бориса Джонсона Керри похвасталась стройными ножками Фото: Инстаграм carrielbjohnson

Уже на второй фотографии оба ребятишки бегают по солнечному пляжу. Опять же и сын, и дочь сфотографированы со спины, поэтому разглядеть их лица невозможно.

Уже дальше Керри показала свое загорелое лицо. Женщина с улыбкой на лице снимает видео в гамаке вблизи океана.

Кроме этого, жена Бориса Джонсона показала еще несколько кадров с малышами и пейзажи, которые удалось заснять.

Интересным и привлекательным стало фото Керри в купальнике. Жена Бориса Джонсона показала свои стройные ноги, позируя на доске. На днях в своем инстаграме Керри снова опубликовала фото, где она стоит на доске с веслом в руках в зеленом купальнике. На фото хорошо можно разглядеть стройную фигуру женщины, которая родила двух ребятишек.

"Хочу купить доску для гребли. Кто-то может посоветовать хорошие бренды? Я немного не знаю. Спасибо!", — подписала фото жена Бориса Джонсона.

Судя по всему последний отдых и катание на доске понравились Керри и она решила продолжить обучение.

Напомним, жена Бориса Джонсона показала стройную фигуру в бикини после рождения троих детей.