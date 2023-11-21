Дружина Боріса Джонсона Керрі похизувалася стрункими ніжками
Дружина колишнього прем'єра засвітила доволі струнку фігуру
Англійська політична активістка Керрі Джонсон, більш відома, як дружина колишнього прем'єра Великобританії Бориса Джонсона похизувалася стрункою фігурою в білому купальнику.
Світлини зі спільного відпочинку з дітьми вона опублікувала на своїй сторінці в інстаграм.
"Найщасливіші півсеместрові канікули з моїми мавпочками", — підписала серію фото Керрі.
На фото 35-річна Керрі Джонс показала, як вона відпочиває разом зі своїми дітьми — 3-річним сином та двохрічною донькою.
На першій світлині зображена золотоволоса дівчинка з легкими кучерями, яка гойдається на гамаку поблизу океану. Обличчя дівчинки не видно, оскільки вона сфотографована зі спини.
Вже на другій світлині обоє дітлахів бігають по соняному пляжі. Знову ж і син, і донька сфотографовані зі спини, тому розгледіти їх обличчя неможливо.
Вже далі Керрі показала своє засмагле обличчя. Жінка з посмішкою на обличчі знімає відео в гамаку поблизу океану.
Крім цього, дружина Бориса Джонсона показала ще декілька кадрів з малюками та краєвиди, які вдалося зафільмувати.
Цікавим та привабливим стало фото Керрі в купальнику. Дружина Бориса Джонсона показала свої стрункі ноги, позуючи на дошці. Днями в своєму інстаграмі Керрі знову опублікувала фото, де вона стоїть на дошці з веслом в руках в зеленому купальнику. На фото добре можна розгледіти струнку фігуру жінки, яка народила двох дітлахів.
"Хочу купити дошку для веслування. Хтось може порадити хороші бренди? Я трохи не знаю. Дякую!", — підписала фото дружина Бориса Джонсона.
Судячи з усього останній відпочинок та катання на дошці сподобались Керрі і вона вирішила продовжити навчання.
Нагадаємо, дружина Бориса Джонсона показала струнку фігуру в бікіні після народження трьох дітей.