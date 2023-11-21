Эпатажная дочь Джонни Деппа снялась в нежной фотосессии для Chanel

В этот раз Лили появилась в довольно сдержанных образах, что мало характерно для нее

25-летняя актриса и модель Лили-Роуз Депп, которая более известна как дочь звездного отца Джонни Деппа и мамы Ванессы Паради стала лицом круизного кампейна от Chanel сезона 23/24. Фото девушки опубликовали на официальной странице Chanel.

На этот раз модель попала в объектив южноафриканского фотографа и режиссера Генрика Пурьенна. Лили-Роуз Депп появилась в нежной фотосессии для бренда, лицом которого является уже несколько последних лет.

Девушка надела несколько стильных образов. На первом фото она изображена в костюме лилового цвета, который вышит стразами. Костюм состоит из безрукавной жилетки с выразительным воротником и двумя акцентными карманами спереди. Дополняют образ большие пуговицы золотого цвета. Вторая часть костюма это короткие шорты с белым тоненьким ремнем.

Еще один образ в котором появилась Лили это яркий вязаный кардиган со стразами с акцентными карманами на талии.

Третий образ, который выбрали для дочери Джонни Деппа это длинное, прозрачное, черное платье с яркими и выразительными цветами по всей длине и символами Chanel внутри них.

В этот раз Лили появилась в довольно сдержанных образах. Девушка любит эпатажность, поэтому предпочитает откровенность.

Нередко Лили фотографирует ее девушка 070 Shake, полное имя которой Даниэль Бальбуэна. В начале 2023 года дочь Джонни Деппа официально подтвердила, что они в отношениях.

Уже позже в сети появилась информация, что отец Лили-Роуз, Джонни Депп. счастлив за дочь, она влюблена и это главное.

Напомним, Дакота Джонсон продемонстрировала стильный блейзер на осень 2023.