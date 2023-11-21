Тимоти Шаламе появился в ярком кожаном костюме на премьере фильма "Вонка"

Актер выбрал довольно смелый образ для премьеры фильма

27-летний американский актер с французским происхождением Тимоти Шаламе появился на красной дорожке в Токио в ярком образе. Фото с премьеры музыкального фэнтези фильма "Вонка" в котором Тимоти сыграл главную роль, актер опубликовал на своей странице в инстаграм.

Тимоти Шаламе надел кожаный костюм в ярко-лавандовом цвете от итальянского бренда Prada, дополнил он свой образ украшениями от французского ювелирного бренда Cartier. Завершили образ актера массивные белые сапоги.

Стилистов очень удивило, что Тимоти Шаламе не выбрал образ от Khy, бренда своей девушки Кайли Дженнер.

Что касается самого фильма "Вонка". Он был снят Полом Кингом по сценарию Саймона Фарнаби и Пола Кинга. В фильме главный персонаж Вилли Вонка, которого все больше знают из детской книги Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика".

Создатели фильма убеждены, что эта роль Тимоти Шаламе станет одной из самых ярких и выдающихся за всю его карьеру. В актерский состав фильма вошли и другие не менее известные имена — 63-летний американский актер Хью Грант, 49-летняя американская актриса и обладательница "Оскара" Оливия Колман, и 68-летний Ровен Аткинсон больше известный как "Мистер Бин" и другие актеры.

В прокате лента с участием Тимоти Шаламе в главных ролях появится уже на рождественские праздники 15 декабря на Warner Bros.

Стоит отметить, что это не единственный фильм премьеры, которого ждут поклонники. Тимоти также снялся в продолжении американского научно-фантастического фильма с названием "Дюна: Часть 2". Его премьера должна состояться уже в марте 2024 года.

Напомним, Рианна появилась на спортивном событии с часами на ноге за 15 млн гривен.